HIC, entre los siete mejores hospitales de América Latina: es segundo en Colombia

El Hospital Internacional de Colombia, HIC, se metió entre los siete mejores hospitales de América Latina y ocupó el segundo lugar entre las instituciones de Colombia, según el Ranking de Hospitales y Clínicas de América Latina 2026 de IntelLat.

La institución, perteneciente a la Fundación Cardiovascular de Colombia, obtuvo el séptimo puesto entre 105 hospitales evaluados en 10 países, en una clasificación que analiza diferentes indicadores relacionados con la calidad y seguridad de la atención, tecnología, telemedicina, sostenibilidad, experiencia del paciente, eficiencia y prestigio.

El resultado ubica al HIC por encima de reconocidas instituciones de la región y lo convierte en el segundo hospital colombiano mejor posicionado, solo detrás de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ocupó el tercer lugar general.

Uno de los resultados más destacados está en Seguridad y Resultados Clínicos, Tecnología y Telemedicina. En las tres dimensiones, el HIC ocupó el primer lugar en Colombia y el cuarto en Latinoamérica.



En Seguridad y Resultados Clínicos, el ranking evalúa aspectos relacionados con la calidad y seguridad de la atención y los resultados obtenidos por los pacientes. En Tecnología y Telemedicina se tienen en cuenta las herramientas y soluciones utilizadas para fortalecer la atención y la capacidad de brindar servicios mediante tecnologías digitales.

El HIC también apareció entre las instituciones mejor calificadas de América Latina en Sostenibilidad y Experiencia del Paciente, consolidando su presencia entre los primeros lugares en varias de las dimensiones analizadas.

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El desempeño del hospital también se reflejó en sus especialidades. Cardiología, Neurología y Oncología quedaron entre las diez mejores de América Latina.

En Cardiología, por ejemplo, el HIC alcanzó el sexto lugar regional. Además, en Colombia, Oncología ocupó el segundo lugar, mientras Cardiología, Neurología y Ginecología y Obstetricia quedaron en el tercer puesto nacional, de acuerdo con los resultados divulgados por la institución.

Para Víctor Raúl Castillo Mantilla, CEO del Hospital Internacional de Colombia-FCV, el resultado reconoce el trabajo de los cerca de 5.000 integrantes de la institución, pero también representa un compromiso para continuar fortaleciendo la atención y los resultados para los pacientes.