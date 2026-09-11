En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
11S
Glifosato
Juliana Guerrero
James a Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / HIC, entre los siete mejores hospitales de América Latina: es segundo en Colombia

HIC, entre los siete mejores hospitales de América Latina: es segundo en Colombia

El Hospital Internacional de Colombia, HIC, alcanzó el séptimo lugar entre 105 instituciones evaluadas en 10 países.

Hospital Internacional de Colombia
Imagen del Centro Asistencial. Hospital Internacional de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El Hospital Internacional de Colombia, HIC, se metió entre los siete mejores hospitales de América Latina y ocupó el segundo lugar entre las instituciones de Colombia, según el Ranking de Hospitales y Clínicas de América Latina 2026 de IntelLat.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La institución, perteneciente a la Fundación Cardiovascular de Colombia, obtuvo el séptimo puesto entre 105 hospitales evaluados en 10 países, en una clasificación que analiza diferentes indicadores relacionados con la calidad y seguridad de la atención, tecnología, telemedicina, sostenibilidad, experiencia del paciente, eficiencia y prestigio.

Últimas noticias

Lluvias generan emergencia en Bucaramanga
Santanderes

Lluvias en Bucaramanga dejaron 57 familias damnificadas y 100 emergencias

foto valentino niño nueva eps ecmo.jpg
Santanderes

“Ayuden a Valentino”: el clamor por traslado para niño de Nueva EPS con problema pulmonar

El resultado ubica al HIC por encima de reconocidas instituciones de la región y lo convierte en el segundo hospital colombiano mejor posicionado, solo detrás de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ocupó el tercer lugar general.

Uno de los resultados más destacados está en Seguridad y Resultados Clínicos, Tecnología y Telemedicina. En las tres dimensiones, el HIC ocupó el primer lugar en Colombia y el cuarto en Latinoamérica.

En Seguridad y Resultados Clínicos, el ranking evalúa aspectos relacionados con la calidad y seguridad de la atención y los resultados obtenidos por los pacientes. En Tecnología y Telemedicina se tienen en cuenta las herramientas y soluciones utilizadas para fortalecer la atención y la capacidad de brindar servicios mediante tecnologías digitales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El HIC también apareció entre las instituciones mejor calificadas de América Latina en Sostenibilidad y Experiencia del Paciente, consolidando su presencia entre los primeros lugares en varias de las dimensiones analizadas.

Publicidad

El desempeño del hospital también se reflejó en sus especialidades. Cardiología, Neurología y Oncología quedaron entre las diez mejores de América Latina.

En Cardiología, por ejemplo, el HIC alcanzó el sexto lugar regional. Además, en Colombia, Oncología ocupó el segundo lugar, mientras Cardiología, Neurología y Ginecología y Obstetricia quedaron en el tercer puesto nacional, de acuerdo con los resultados divulgados por la institución.

Para Víctor Raúl Castillo Mantilla, CEO del Hospital Internacional de Colombia-FCV, el resultado reconoce el trabajo de los cerca de 5.000 integrantes de la institución, pero también representa un compromiso para continuar fortaleciendo la atención y los resultados para los pacientes.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Hospital Internacional de Colombia

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad