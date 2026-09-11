Valentino será trasladado a la Fundación Cardiovascular para valoración especializada

El menor, de un año y medio, permanece hospitalizado en la Clínica FOSCAL desde el pasado 10 de agosto. Su familia había pedido con urgencia el traslado ante el deterioro de su condición pulmonar.

Presenta una malformación vasolinfática en el lado derecho de su rostro y, durante su hospitalización, presentó una complicación pulmonar grave. Según había explicado su madre, Maryuri Hernández, los médicos recomendaron gestionar su traslado a una institución con capacidad para evaluar la posibilidad de una terapia ECMO, debido a la delicada condición del niño.

Valentino, el menor que permanece hospitalizado en Santander por su delicado estado de salud, será trasladado a la Fundación Cardiovascular de Colombia, luego de que Nueva EPS coordinara con diferentes instituciones la continuidad de su atención médica especializada.

De acuerdo con la EPS, desde el ingreso del niño a la Clínica FOSCAL, el pasado 10 de agosto, se ha realizado seguimiento a su evolución clínica y se han adelantado gestiones para definir alternativas de atención frente a la complejidad de su condición.



Como resultado de este proceso, la Fundación Cardiovascular de Colombia confirmó la recepción del menor para realizar una valoración especializada y determinar cuáles son las alternativas de manejo que requiere, de acuerdo con su estado clínico.

Uno de los procedimientos que será evaluado es la terapia ECMO, una alternativa de soporte vital que puede utilizarse en pacientes con fallas graves del corazón o los pulmones. Nueva EPS señaló que ya dispuso los recursos y adelantó las gestiones necesarias para evaluar el acceso a este procedimiento.

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Sin embargo, la EPS aclaró que la realización de ECMO no está definida, pues dependerá de la valoración de los equipos médicos especializados y de la pertinencia del procedimiento según las condiciones particulares del menor.

Nueva EPS aseguró que continuará haciendo seguimiento a la evolución de Valentino y articulando las gestiones con las instituciones y equipos médicos involucrados en su atención.

El traslado a la Fundación Cardiovascular permitirá que el menor sea valorado por especialistas para establecer el camino de atención que requiere frente a la complejidad de su estado de salud.