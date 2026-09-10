James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, pero por esta razón no usará el número 10

James Rodríguez ya es nuevo jugador de Atlético Nacional, pero su regreso al fútbol colombiano tendrá una particularidad: el mediocampista no podrá utilizar el tradicional número 10 que ha llevado durante buena parte de su carrera. La razón está relacionada con el reglamento de la Dimayor y con el hecho de que ese dorsal ya pertenece a Edwin Cardona.

Vale recordar que el reglamento de la Dimayor no permite modificar los números de los futbolistas que ya fueron inscritos. Por esta razón, Cardona, quien actualmente luce el número 10 en el verdolaga, no podría cederle ese dorsal a James, por lo que el nuevo refuerzo verdolaga tendrá que elegir otro número para disputar la Liga BetPlay y la Copa BetPlay del segundo semestre.

La situación se presenta justo después de que Atlético Nacional oficializara este jueves 10 de septiembre la contratación de James Rodríguez. El club antioqueño destacó la trayectoria del volante, quien regresa al país después de desarrollar una extensa carrera en el fútbol internacional y de convertirse en uno de los principales referentes de la Selección Colombia.

“Este no es un fichaje de mercado. Es una decisión institucional: la de un club que trabaja todos los días, con orden y con proyecto, para estar a la altura de su historia y de su hinchada”, señaló el equipo al anunciar oficialmente la contratación.



Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Los elogios de Nacional a James

El conjunto verdolaga resaltó que su nuevo futbolsita fue Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, ganó el premio Puskás y acumuló 24 títulos durante su paso por Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, afrontará una nueva etapa con la camiseta de Nacional.



El debut

Por ahora, el próximo compromiso del equipo será este domingo, 13 de septiembre, cuando enfrente a Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga BetPlay, desde las 4:00 de la tarde. Para ese encuentro no se espera el debut de James Rodríguez, aunque podría producirse algún anuncio adicional relacionado con su llegada al plantel.

James Rodríguez en sede de Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

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Una fecha que aparece como posibilidad para el estreno del colombiano es el 16 de septiembre, cuando Atlético Nacional se mida con Inter de Bogotá por la fecha 13 de la liga. Para entonces, James habría tenido más tiempo de adaptación al equipo y podría sumar algunos minutos con el conjunto antioqueño.

Así, mientras se prepara para comenzar su nueva etapa en el fútbol colombiano, James Rodríguez deberá dejar temporalmente el número 10 y escoger otro dorsal para jugar con el verdolaga. El mediocampista volverá a vestir una camiseta de un club colombiano después de haberlo hecho con el Envigado en el 2006.