James es nuevo jugador de Atlético Nacional: así lo confirmó el verdolaga

"El más grande al más grande", James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional. El club antioqueño confirmó oficialmente este jueves, 10 de septiembre, la llegada del futbolista colombiano, quien regresa al país después de una extensa carrera por algunas de las ligas más importantes del mundo y se convierte en uno de los fichajes de mayor impacto en la historia reciente del fútbol colombiano.

Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/mg4QhRCanL — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Atlético Nacional informó a a través de un video en sus redes sociales a su hinchada la contratación del goleador del Mundial Brasil 2014 y ganador del premio Puskás. En el anuncio del verdolaga se destaca la trayectoria del mediocampista, quien fue capitán y referente de la Selección Colombia durante las últimas dos décadas.



Los títulos y carrera de James

El conjunto verdolaga resaltó que James llega después de recorrer las ligas más exigentes del fútbol internacional y de construir una carrera que incluye 24 títulos conquistados en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. Además, recordó sus principales reconocimientos individuales, entre ellos la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014 y el premio Puskás.

James Rodríguez en sede de Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

Su regreso al fútbol colombiano tendrá como escenario a Atlético Nacional. Para la institución, la llegada del volante no representa únicamente una incorporación deportiva, sino una decisión que busca estar a la altura de la historia y de las expectativas de su afición.

“Este no es un fichaje de mercado. Es una decisión institucional: la de un club que trabaja todos los días, con orden y con proyecto, para estar a la altura de su historia y de su hinchada”, señaló Atlético Nacional al presentar oficialmente la llegada del jugador.



El club también hizo un reconocimiento a sus accionistas y a la Junta Directiva por el respaldo que permitió concretar la incorporación de James. Según Nacional, se trata de una apuesta pensada en el futuro de la institución y en lo que representa para sus millones de aficionados.

“Lo hicimos porque confiamos en lo que somos y porque amamos a este equipo. Nacional es un grande, y los grandes toman decisiones de grandes. Hoy le decimos a nuestra hinchada que su confianza tenía un destino”, afirmó Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional.

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El dirigente cerró su mensaje con la bienvenida al nuevo referente del equipo: “Bienvenido, James, llegaste a una familia que te acoge desde ya con mucho amor y donde estamos seguros conquistaremos más momentos gloriosos”.

Así, Atlético Nacional oficializó el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano y abrió un nuevo capítulo en la carrera del mediocampista, que había empezado en Envigado.