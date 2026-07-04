En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Hora Gaviria
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / "Estoy bien": James desmiente rumores sobre su estado físico

"Estoy bien": James desmiente rumores sobre su estado físico

Luego de que su salida en el entretiempo generara dudas entre los aficionados, James Rodríguez aclaró que se encuentra en buenas condiciones físicas y explicó que su sustitución frente a Ghana obedeció únicamente a una decisión táctica de Néstor Lorenzo.

James Rodríguez
James Rodríguez
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

El capitán de la selección de Colombia, James Rodríguez, confirmó este viernes que su salida en el entretiempo del duelo en que su equipo se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo se debió a una decisión táctica y que está bien.

Así lo dijo a la prensa en la zona mixta tras la victoria de los dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo ante Ghana (1-0) en el encuentro de dieciseisavos de final disputado en la ciudad de Kansas City.

"Estamos para cosas grandes. Creo que el equipo ha jugado bien estos partidos, con mucha calidad y mucha intensidad. Estamos ahora pensando en el día martes", dijo James.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP

La selección de Colombia se clasificó este viernes a los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.

El gol del número 11 le alcanzó a los dirigidos por Lorenzo para sellar su boleto en un juego en el que desperdiciaron algunas jugadas que pudieron cerrarlo antes y en el que no tuvieron problemas en el fondo.

En el marco de la próxima ronda, Colombia se enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio en la ciudad canadiense de Vancouver.

Vea también:

Mbappé, Messi y Cristiano
Copa Mundial de la FIFA 2026

Tabla de goleadores del Mundial: así van Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad