James Rodríguez hace historia y se convierte en el colombiano con más partidos en Mundiales

James Rodríguez sigue ampliando su legado con la Selección Colombia. En el empate sin goles frente a Portugal, disputado este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, el volante alcanzó los 11 partidos en Copas del Mundo y se convirtió en el futbolista colombiano con más presencias en la historia del torneo.

El capitán de la Tricolor fue titular y permaneció en el terreno de juego durante 76 minutos, hasta ser sustituido por Juan Fernando Quintero. Con este registro, superó a Carlos "el Pibe" Valderrama y Freddy Rincón, quienes habían disputado 10 encuentros mundialistas cada uno.

Rodríguez llegó a esta cifra tras jugar cinco partidos en Brasil 2014, tres en Rusia 2018 y los tres compromisos de la fase de grupos del Mundial que organizan Canadá, Estados Unidos y México. El mediocampista aún tiene la posibilidad de ampliar su récord cuando Colombia enfrente a Ghana el próximo 3 de julio, en Kansas City, por los dieciseisavos de final.

James Rodríguez y Luis Díaz Foto: AFP

Tras el compromiso, James destacó el desempeño de la selección colombiana, aunque lamentó la falta de eficacia en ataque.

"Jugamos un partidazo contra un rival grande. Lo dije en el partido pasado, que contra selecciones que dejan jugar nos sentimos más cómodos. Lamentablemente nos faltó el gol", afirmó.

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El volante también elogió a Portugal y a sus figuras, encabezadas por Cristiano Ronaldo.

"Hicimos un gran partido en todas las líneas. Nos enfrentamos a una selección con jugadores de mucha experiencia, con historia y que militan en grandes equipos", señaló.

Sobre el próximo desafío ante Ghana, James advirtió que será un rival de alta exigencia por sus características físicas.

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"Ghana es un equipo fuerte, con jugadores de gran físico, muy parecidos a los de República del Congo. Será un partido muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Ahora debemos mantener la calma y preparar ese encuentro de la mejor manera", concluyó.