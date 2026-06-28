James habló de Cristiano Ronaldo tras el empate con Portugal: su respuesta llamó la atención

El empate sin goles entre Colombia y Portugal en la Copa del Mundo dejó una imagen que despertó la nostalgia de millones de aficionados. Antes del compromiso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron un emotivo reencuentro que recordó la exitosa etapa que compartieron en el Real Madrid.

El momento ocurrió en el túnel de los vestuarios, donde ambos futbolistas se fundieron en un abrazo, conversaron durante algunos segundos e intercambiaron sonrisas y palabras de aliento antes de salir al terreno de juego. Las imágenes no tardaron en hacerse virales y fueron celebradas por los seguidores de ambos jugadores.

Tras el compromiso, el capitán de la Selección Colombia habló sobre el portugués y sorprendió con la admiración que expresó hacia quien fue su compañero durante varias temporadas en el conjunto español.

#MundialEnBlu Antes de salir a la cancha, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron un emotivo abrazo en el túnel del estadio. Los dos referentes intercambiaron unas palabras antes del esperado duelo. ¿Qué se dijeron? pic.twitter.com/RMtQgVSYFA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 28, 2026

"Con Cris voy a hablar ahora. Es un gran amigo, una gran persona. Cuando estuvimos en Madrid, un poco más jóvenes los dos, hicimos una amistad linda, yo siempre estaba en su casa. Es un gran ejemplo por todo lo que ha hecho con 41 años, es un verdadero atleta. Es una persona que admiro mucho y le tengo gran cariño", afirmó James Rodríguez en declaraciones a ESPN.



Las palabras del volante colombiano reflejan la cercanía que mantiene con Cristiano Ronaldo, pese a que sus caminos deportivos se separaron hace varios años. Durante su etapa en el Real Madrid compartieron un vestuario repleto de figuras y celebraron importantes títulos, entre ellos la Liga de Campeones, consolidando una amistad que, según ambos han demostrado, permanece intacta.