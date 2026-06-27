Colombia y Portugal firman un intenso 0-0; la Tricolor clasificó como líder del Grupo K

La selección Colombia cumplió con su objetivo y se clasificó como primera de su grupo en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo igualaron 0-0 frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, resultado que le permitió conservar el liderato del Grupo K y avanzar a los dieciseisavos de final, donde enfrentará a Ghana.

Aunque el marcador no se movió, el partido estuvo lejos de ser discreto. Ambos equipos generaron opciones de peligro y ofrecieron un duelo intenso, con actuaciones destacadas de los dos guardametas, quienes evitaron que el compromiso tuviera goles.

Colombia vs Portugal, un partido cargado de intensidad

La Tricolor fue la selección que mostró mayor iniciativa en la cancha y sometió a los lusos en los primeros minutos de juego. Jhon Córdoba protagonizó las primeras aproximaciones con un cabezazo que pasó por encima del travesaño y, minutos después, obligó a Diogo Costa a intervenir con una brillante atajada tras un remate desde un ángulo complicado.



Poco después, Jhon Arias, uno de los mejores del partido estuvo cerca de abrir el marcador, pero Rúben Neves apareció sobre la línea para evitar la caída de su arco.

Sin embargo, antes del descanso, João Félix estuvo cerca de la anotación con una chilena que pasó muy cerca del travesaño para dejar en silencio por unos segundos el estadio que se vistió de amarillo.

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Un intenso 0-0

La segunda mitad mantuvo la misma intensidad del primer tiempo. De nuevo en los primeros minutos del complementario João Félix volvió a generar peligro con un cabezazo desviado. Sin embargo, Colombia se volvió a hacer con el control del partido y por intermedio Jefferson Lerma, el combinado cafetero caso abre la lona pero el remate terminó en las manos de Diogo Costa.

De ahí en más, el equipo de Lorenzo inclinó la cancha a su favor y buscó con insistencia el tanto de la victoria. Arias volvió a exigir a Diogo Costa, mientras que Dávinson Sánchez alcanzó a celebrar en tiempo de reposición, aunque la anotación fue invalidada por un ajustado fuera de juego tras la revisión arbitral.

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El empate fue suficiente para que el equipo de todos cerrará la fase de grupos como líder del Grupo K del Mundial, que le permitirá afrontar un cruce, en el papel, más favorable frente a Ghana en los dieciseisavos de final el viernes 4 de julio en Kansas.

Portugal, por su parte, finalizó en la segunda posición de la zona y ahora tendrá un exigente desafío frente a Croacia.