Este es el once con el que Colombia buscará el liderato del Grupo K ante Portugal

La selección Colombia ya tiene definido el equipo con el que buscará asegurar el primer lugar del Grupo K del Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo confirmó la formación titular para el decisivo compromiso frente a Portugal, un encuentro en el que al combinado cafetero le bastará un empate para avanzar como líder de su zona.

Además de sellar el liderato, el resultado definirá el camino de Colombia en la fase de eliminación directa, donde enfrentaría a uno de los mejores terceros clasificados.

Titular Colombia HOY: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (C), Jhon Córdoba y Luis Diaz.



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¿A qué hora juega Colombia hoy vs. Portugal?

El compromiso, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos, se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 p. m.

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La Tricolor llega fortalecida después de vencer 3-1 a Uzbekistán y superar por la mínima diferencia a República Democrática del Congo, resultados que la dejaron a un paso de quedarse con el liderato del grupo y evitar, en teoría, un rival de mayor peso en los dieciseisavos de final.

El buen momento futbolístico de referentes como Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Gustavo Puerta y Jhon Arias alimenta la ilusión del cuerpo técnico, que espera mantener la intensidad, el orden defensivo y la eficacia ofensiva que han caracterizado al equipo en el inicio del campeonato.

Colombia llega con la ilusión de consolidar su liderato

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Más allá de la clasificación, terminar en la primera posición representa una ventaja estratégica en el cuadro del Mundial. El objetivo es llegar con mayor confianza a las rondas de eliminación directa y seguir alimentando el sueño de igualar o incluso superar la histórica actuación de Colombia en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

Con su mejor nómina disponible y el respaldo de un sólido comienzo en la Copa del Mundo, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará un examen de alto nivel frente a Portugal, consciente de que un resultado positivo puede marcar el rumbo de su aspiración de convertirse en protagonista del torneo.