El futbolista neerlandés Cody Gakpo revela la dolorosa muerte de su bebé durante el embarazo

El delantero neerlandés Cody Gakpo, una de las principales figuras de la selección de Países Bajos en la Copa del Mundo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras anunciar, junto con su pareja Noa Van der Bij, el fallecimiento del bebé que esperaban durante el embarazo.

La noticia fue dada a conocer por ambos a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde confirmaron que su hijo, a quien habían decidido llamar Elijah, no logró sobrevivir al periodo de gestación. En el comunicado expresaron el profundo dolor que atraviesan y solicitaron comprensión mientras afrontan el duelo en familia.

"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo", escribieron en el mensaje conjunto, en el que también pidieron privacidad y espacio para sobrellevar la pérdida lejos de la atención mediática.

El anuncio generó una inmediata ola de solidaridad dentro del mundo del fútbol. Compañeros de equipo, clubes, aficionados y distintas personalidades del deporte enviaron mensajes de apoyo al atacante del Liverpool, quien actualmente disputa la Copa del Mundo con la selección de Países Bajos.



Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento del bebé, una decisión que responde al deseo de preservar la intimidad de la familia.

Gakpo, de 27 años, es una de las piezas ofensivas más importantes tanto del Liverpool como de la selección neerlandesa. Sin embargo, el protagonismo deportivo ha quedado en un segundo plano tras la dura noticia, que ha despertado innumerables muestras de afecto hacia el atacante y su pareja.

Mientras el combinado neerlandés continúa su participación en el Mundial, el futbolista recibe el respaldo de la comunidad futbolística, que ha coincidido en pedir respeto por la privacidad de la familia durante este complejo proceso de duelo.