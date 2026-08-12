Luis Díaz se une a la ayuda para víctimas del terremoto en Colombia a través de su fundación

El futbolista colombiano Luis Díaz y su pareja, Geraldine Ponce, se unieron a la campaña de ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia, poniendo su fundación a disposición de las comunidades afectadas por la emergencia.

A través de esta iniciativa, la fundación del jugador busca facilitar la recolección de ayudas humanitarias para las personas que resultaron afectadas por el fuerte sismo que sacudió diferentes regiones del país.

Como parte de la campaña, fue habilitado un punto de acopio en Barranquilla, donde los ciudadanos podrán llevar sus donaciones para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto en Colombia.

El punto de recepción está ubicado en la Casa Dann Carlton Barranquilla, en la carrera 52C #96-101, lugar dispuesto para recibir las ayudas durante tres días.



La jornada de recolección se realizará miércoles, jueves y viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, según la información divulgada por la iniciativa.

Las personas interesadas en obtener más información sobre la campaña de solidaridad pueden comunicarse al 301 642 1509, número habilitado para atender las inquietudes relacionadas con la entrega de ayudas.

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De esta manera, Luis Díaz se suma a las acciones de solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia, convocando a la ciudadanía de Barranquilla y sus alrededores a contribuir con las comunidades que necesitan apoyo tras la emergencia.