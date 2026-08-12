En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz se une a la ayuda para víctimas del terremoto en Colombia a través de su fundación

Luis Díaz se une a la ayuda para víctimas del terremoto en Colombia a través de su fundación

Como parte de la campaña, fue habilitado un punto de acopio en Barranquilla, donde los ciudadanos podrán llevar sus donaciones.

Luis Díaz en Bogotá
Luis Díaz en Bogotá //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El futbolista colombiano Luis Díaz y su pareja, Geraldine Ponce, se unieron a la campaña de ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia, poniendo su fundación a disposición de las comunidades afectadas por la emergencia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

A través de esta iniciativa, la fundación del jugador busca facilitar la recolección de ayudas humanitarias para las personas que resultaron afectadas por el fuerte sismo que sacudió diferentes regiones del país.

Últimas noticias

Jhon Lucumí, jugador de la Selección Colombia
Fútbol

Jhon Lucumí, listo para dar el salto a un gigante de Europa

PSG campeón Supercopa de Europa
Fútbol

PSG, supercampeón de Europa al derrotar al Aston Villa

Como parte de la campaña, fue habilitado un punto de acopio en Barranquilla, donde los ciudadanos podrán llevar sus donaciones para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto en Colombia.

El punto de recepción está ubicado en la Casa Dann Carlton Barranquilla, en la carrera 52C #96-101, lugar dispuesto para recibir las ayudas durante tres días.

La jornada de recolección se realizará miércoles, jueves y viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, según la información divulgada por la iniciativa.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las personas interesadas en obtener más información sobre la campaña de solidaridad pueden comunicarse al 301 642 1509, número habilitado para atender las inquietudes relacionadas con la entrega de ayudas.

Publicidad

De esta manera, Luis Díaz se suma a las acciones de solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia, convocando a la ciudadanía de Barranquilla y sus alrededores a contribuir con las comunidades que necesitan apoyo tras la emergencia.

Relacionados

Noticias de hoy

Luis Díaz

Publicidad

Publicidad

Publicidad