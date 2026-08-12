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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Jhon Lucumí, listo para dar el salto a un gigante de Europa

Jhon Lucumí, listo para dar el salto a un gigante de Europa

El gran Mundial del defensor y su temporada en la Serie A despertaron el interés del colombiano que, ahora, dará el salto a uno de los clubes más grandes del fútbol europeo.

Jhon Lucumí, jugador de la Selección Colombia
Jhon Lucumí, jugador de la Selección Colombia
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Luego de una gran temporada en la Seria A con el Bologna y el gran nivel mostrado durante la Copa Mundial de la FIFA, Jhon Lucumí tendría todo listo para dar el salto a un gigante de Europa en el mejor momento de su carrera.

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Según se pudo conocer en Blog Deportivo de Blu Radio, el caleño tiene todo acordado con la Juventus para una transferencia sobre los 24 millones de euros por pedido del técnico Luciano Spalleti, quien ve en el central cafetero un refuerzo importante para sus planes esta temporada en el Calcio.

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Inicialmente el acuerdo incluía el traspaso de Juan David Cabal a Bologna, sin embargo, esto no se concretó, pero aún así el central llegará a ‘La Vecchia Signora’, uno de los clubes más grandes de Europa y, por supuesto, de Italia.

Jhon Lucumí, campeón de la Copa Italia 2025
Jhon Lucumí, campeón de la Copa Italia 2025
Instagram: @jhonlucumi26

“Tras haber llegado a un acuerdo con el internacional colombiano nacido en 1998 para un contrato de 5 años hasta junio de 2031 con un salario de 2,5 millones de euros netos anuales , la directiva de la Juventus avanza en las negociaciones con el Bologna. Tras haber expirado su cláusula de rescisión de 28 millones de euros, piden 25 millones, frente a los 17 millones más bonificaciones que ofrece la Juventus”, indicó el medio especializado Calcio Mercato sobre la transferencia.

De confirmarse la noticia, Lucumí tendría el reto más importante de su carrera a sus 26 años. En Bologna disputó 152 partidos desde su llegada en 2022 en donde logró anotar en dos ocasiones, además de mostrar un gran nivel como uno de los mejores centrales del Calcio, llamando la atención no solo de la Juventus, sino del Inter de Milán que finalmente nunca hizo una oferta formal.

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Además, conquistó la Copa de Italia en 2025 y disputó la UEFA Europa League con el equipo, dando también así un gran nivel con Colombia en la reciente Copa Mundial de la FIFA.

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