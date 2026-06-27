Panamá vs. Inglaterra, EN VIVO por el Mundial 2026: vea gratis y online el partido

Luego del sorprendente empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, el combinado británico busca asegurar no solo su paso a dieciseisavos de final, sino también quedarse con la parte alta de la tabla.

Los ingleses se enfrentan este sábado 27 de junio en la última fecha de la fase de grupos a Panamá, selección que no ha conseguido sumar un solo punto en su participación mundialista, lo que perfila a Inglaterra como una de las candidatas a quedarse con la victoria.

Mientras 'Los tres leones' buscan un triunfo, en el juego simultáneo, Croacia intentará asegurar su clasificación a 16avos al menos con un empate. Con 3 puntos acumulados, los croatas necesitan ganar o igualar para sumar 4 unidades y mantener vivas sus opciones de avanzar de ronda.

Una posibilidad que no incomoda a Ghana, selección que cuenta con 4 puntos y un empate le permitiría conservar el segundo lugar. Sin embargo, una victoria de cualquiera de los dos equipos podría cambiar el panorama del Grupo L.



¿Dónde y a qué hora ver Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Este duelo, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, está programado para este sábado 27 de junio a las 4:00 de la tarde (hora colombiana). Los hinchas interesados en ver este compromiso podrán seguirlo por la señal de Blu:

Blu Radio: el equipo de Blog Deportivo, a través de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá toda la información, análisis y detalles de este compromiso.

Tabla de posiciones:

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