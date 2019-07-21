Luego del sorprendente empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, el combinado británico busca asegurar no solo su paso a dieciseisavos de final, sino también quedarse con la parte alta de la tabla.Los ingleses se enfrentan este sábado 27 de junio en la última fecha de la fase de grupos a Panamá, selección que no ha conseguido sumar un solo punto en su participación mundialista, lo que perfila a Inglaterra como una de las candidatas a quedarse con la victoria.Mientras 'Los tres leones' buscan un triunfo, en el juego simultáneo, Croacia intentará asegurar su clasificación a 16avos al menos con un empate. Con 3 puntos acumulados, los croatas necesitan ganar o igualar para sumar 4 unidades y mantener vivas sus opciones de avanzar de ronda.Una posibilidad que no incomoda a Ghana, selección que cuenta con 4 puntos y un empate le permitiría conservar el segundo lugar. Sin embargo, una victoria de cualquiera de los dos equipos podría cambiar el panorama del Grupo L.¿Dónde y a qué hora ver Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?Este duelo, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, está programado para este sábado 27 de junio a las 4:00 de la tarde (hora colombiana). Los hinchas interesados en ver este compromiso podrán seguirlo por la señal de Blu:Blu Radio: el equipo de Blog Deportivo, a través de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá toda la información, análisis y detalles de este compromiso.Tabla de posiciones:Inglaterra 4ptsGhana 4ptsCroacia 3ptsPanamá 0pts