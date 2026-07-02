Loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto: resultados del 2 de julio de 2026

El jueves 2 de julio de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2853

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 2 de julio de 2026 su sorteo número 2853. El premio mayor fue entregado al billete con el número 3134 de la serie 200. combinación que se convirtió en la gran protagonista del sorteo tras ser anunciada oficialmente por la organización.

Resultado MiLoto, último sorteo jueves 2 de julio

La suerte volvió a rodar este jueves 2 de julio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 560 la combinación ganadora estuvo conformada por: Los números: 32 - 16 - 19 - 12 - 10.

Resultado ColorLoto último sorteo hoy jueves 2 de julio

El sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 197 el jueves 2 de julio de 2026. De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: 7 (rojo) - 3 (blanco) - 4 (azul) - 2 (azul) - 6 (blanco) - 5 (blanco).