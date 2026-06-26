MiLoto: resultados del sorteo 560 del 25 de junio de 2026; estos fueron los números ganadores

"l sorteo 560 de MiLoto, realizado el jueves 25 de junio de 2026, dejó como combinación ganadora los números 03, 15, 25, 30 y 35. De acuerdo con los resultados del sorteo, ningún jugador acertó los cinco números, por lo que el premio mayor volvió a acumularse y alcanzó los 300 millones de pesos para el próximo sorteo. En esta oportunidad se registraron 11.448 ganadores en las diferentes categorías de premios, con una premiación total de $105.084.400.

Números ganadores de MiLoto

Al no presentarse acertantes de los cinco números, el premio principal quedó vacante y el acumulado aumentó para el siguiente sorteo.

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Así quedó la premiación

Los resultados por categorías fueron los siguientes:

Cinco aciertos

Ganadores: 0Premio entregado: $0

Cuatro aciertos

Ganadores: 31Premio por ganador: $737.600Total entregado: $22.865.600



Tres aciertos

Ganadores: 936Premio por ganador: $43.050Total entregado: $40.294.800

Dos aciertos

Ganadores: 10.481Premio por ganador: $4.000Total entregado: $41.924.000

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El acumulado de MiLoto sube a $300 millones

Tras quedar desierto el premio mayor, MiLoto iniciará su próximo sorteo con un acumulado de 300 millones de pesos, cifra que buscarán miles de apostadores en la siguiente jornada.Como ocurre en cada sorteo, los premios menores sí fueron distribuidos entre los jugadores que lograron acertar entre dos y cuatro números, permitiendo que más de once mil participantes recibieran algún incentivo económico. Se recomienda a los apostadores verificar siempre sus resultados a través de los canales oficiales de MiLoto y del operador autorizado, ya que únicamente esas fuentes confirman la validez de los números ganadores y el proceso para reclamar los premios correspondientes.