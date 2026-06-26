Lotería de Bogotá, resultados del jueves 25 de junio de 2026: premio mayor y secos

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 25 de junio de 2026 su sorteo número 2852. El premio mayor fue entregado al billete con el número 0554 de la serie 463, combinación que se convirtió en la gran protagonista del sorteo tras ser anunciada oficialmente por la organización.
Premios secos de la Lotería de Bogotá
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó diferentes premios secos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganancia para los jugadores que adquirieron billetes y fracciones.
Premio Escorpión Legendario – $1.000 millones
- 5809 – Serie: 255
Premio Gol de Oro – $500 millones
- 9332 – Serie: 203
Premios Chilena de la Suerte – $200 millones
- 2674 – Serie: 174
- 3057 – Serie: 041
- 6080 – Serie: 086
Premios El 5-0 – $50 millones
- 0487 – Serie: 436
- 4363 – Serie: 231
- 5138 – Serie: 152
- 2210 – Serie: 179
- 6944 – Serie: 224
- 7442 – Serie: 338
Premios El Repechaje – $20 millones
- 0661 – Serie: 352
- 9651 – Serie: 106
- 3850 – Serie: 049
- 1124 – Serie: 108
- 2389 – Serie: 346
- 2751 – Serie: 300
- 3153 – Serie: 263
- 0913 – Serie: 185
- 9654 – Serie: 218
- 3870 – Serie: 019
- 9326 – Serie: 267
- 9590 – Serie: 426
Premios Cabecita Millonaria – $10 millones
- 0610 – Serie: 279
- 7589 – Serie: 009
- 6943 – Serie: 381
- 5889 – Serie: 136
- 5439 – Serie: 045
- 3907 – Serie: 003
- 2438 – Serie: 123
- 1328 – Serie: 014
- 7712 – Serie: 098
- 7181 – Serie: 325
- 6320 – Serie: 138
- 5448 – Serie: 223
- 4391 – Serie: 352
- 3069 – Serie: 273
- 1632 – Serie: 443
- 8569 – Serie: 228
- 7511 – Serie: 103
- 6758 – Serie: 407
- 5712 – Serie: 449
- 4875 – Serie: 266
- 3178 – Serie: 301
- 1897 – Serie: 049
- 9269 – Serie: 343
- 7534 – Serie: 008
- 6894 – Serie: 247
- 5749 – Serie: 282
- 5238 – Serie: 218
- 3685 – Serie: 235
- 1970 – Serie: 162
- 9496 – Serie: 068
A continuación la imagen oficial con los resultados:
Una de las loterías más tradicionales de Colombia
La Lotería de Bogotá continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos del país gracias a su trayectoria y a la variedad de premios que ofrece cada semana. Miles de participantes compran sus billetes y fracciones con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los incentivos económicos.
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Uno de los principales atractivos del sorteo es la amplia oferta de premios secos, que permite que más jugadores tengan oportunidades de ganar incluso si no alcanzan el premio mayor.