Lotería de Bogotá, resultados del jueves 25 de junio de 2026: premio mayor y secos

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 25 de junio de 2026 su sorteo número 2852. El premio mayor fue entregado al billete con el número 0554 de la serie 463, combinación que se convirtió en la gran protagonista del sorteo tras ser anunciada oficialmente por la organización.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó diferentes premios secos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganancia para los jugadores que adquirieron billetes y fracciones.

Premio Escorpión Legendario – $1.000 millones

5809 – Serie: 255

Premio Gol de Oro – $500 millones

9332 – Serie: 203

Premios Chilena de la Suerte – $200 millones

2674 – Serie: 174

3057 – Serie: 041

6080 – Serie: 086

Premios El 5-0 – $50 millones

0487 – Serie: 436

4363 – Serie: 231

5138 – Serie: 152

2210 – Serie: 179

6944 – Serie: 224

7442 – Serie: 338

Premios El Repechaje – $20 millones

0661 – Serie: 352

9651 – Serie: 106

3850 – Serie: 049

1124 – Serie: 108

2389 – Serie: 346

2751 – Serie: 300

3153 – Serie: 263

0913 – Serie: 185

9654 – Serie: 218

3870 – Serie: 019

9326 – Serie: 267

9590 – Serie: 426

Premios Cabecita Millonaria – $10 millones

0610 – Serie: 279

7589 – Serie: 009

6943 – Serie: 381

5889 – Serie: 136

5439 – Serie: 045

3907 – Serie: 003

2438 – Serie: 123

1328 – Serie: 014

7712 – Serie: 098

7181 – Serie: 325

6320 – Serie: 138

5448 – Serie: 223

4391 – Serie: 352

3069 – Serie: 273

1632 – Serie: 443

8569 – Serie: 228

7511 – Serie: 103

6758 – Serie: 407

5712 – Serie: 449

4875 – Serie: 266

3178 – Serie: 301

1897 – Serie: 049

9269 – Serie: 343

7534 – Serie: 008

6894 – Serie: 247

5749 – Serie: 282

5238 – Serie: 218

3685 – Serie: 235

1970 – Serie: 162

9496 – Serie: 068

A continuación la imagen oficial con los resultados:



Resultados Lotería de Bogotá del jueves 25 de junio de 2026: premio mayor y secos.

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería de Bogotá continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos del país gracias a su trayectoria y a la variedad de premios que ofrece cada semana. Miles de participantes compran sus billetes y fracciones con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los incentivos económicos.

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Uno de los principales atractivos del sorteo es la amplia oferta de premios secos, que permite que más jugadores tengan oportunidades de ganar incluso si no alcanzan el premio mayor.