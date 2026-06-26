En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Clan del Golfo
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del jueves 25 de junio de 2026: premio mayor y secos

Lotería de Bogotá, resultados del jueves 25 de junio de 2026: premio mayor y secos

Consulte los resultados de la Lotería de Bogotá del 25 de junio de 2026. Revise el Premio Mayor de $12.000 millones y todos los números ganadores del sorteo 2852.

lotería-bogota-hoy.png
Lotería de Bogota hoy
Foto: Lotería de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 25 de junio de 2026 su sorteo número 2852. El premio mayor fue entregado al billete con el número 0554 de la serie 463, combinación que se convirtió en la gran protagonista del sorteo tras ser anunciada oficialmente por la organización.

Lotería de Bogotá (1).png

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó diferentes premios secos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganancia para los jugadores que adquirieron billetes y fracciones.

Premio Escorpión Legendario – $1.000 millones

  • 5809 – Serie: 255

Premio Gol de Oro – $500 millones

  • 9332 – Serie: 203

Premios Chilena de la Suerte – $200 millones

  • 2674 – Serie: 174
  • 3057 – Serie: 041
  • 6080 – Serie: 086

Premios El 5-0 – $50 millones

  • 0487 – Serie: 436
  • 4363 – Serie: 231
  • 5138 – Serie: 152
  • 2210 – Serie: 179
  • 6944 – Serie: 224
  • 7442 – Serie: 338

Premios El Repechaje – $20 millones

  • 0661 – Serie: 352
  • 9651 – Serie: 106
  • 3850 – Serie: 049
  • 1124 – Serie: 108
  • 2389 – Serie: 346
  • 2751 – Serie: 300
  • 3153 – Serie: 263
  • 0913 – Serie: 185
  • 9654 – Serie: 218
  • 3870 – Serie: 019
  • 9326 – Serie: 267
  • 9590 – Serie: 426

Premios Cabecita Millonaria – $10 millones

  • 0610 – Serie: 279
  • 7589 – Serie: 009
  • 6943 – Serie: 381
  • 5889 – Serie: 136
  • 5439 – Serie: 045
  • 3907 – Serie: 003
  • 2438 – Serie: 123
  • 1328 – Serie: 014
  • 7712 – Serie: 098
  • 7181 – Serie: 325
  • 6320 – Serie: 138
  • 5448 – Serie: 223
  • 4391 – Serie: 352
  • 3069 – Serie: 273
  • 1632 – Serie: 443
  • 8569 – Serie: 228
  • 7511 – Serie: 103
  • 6758 – Serie: 407
  • 5712 – Serie: 449
  • 4875 – Serie: 266
  • 3178 – Serie: 301
  • 1897 – Serie: 049
  • 9269 – Serie: 343
  • 7534 – Serie: 008
  • 6894 – Serie: 247
  • 5749 – Serie: 282
  • 5238 – Serie: 218
  • 3685 – Serie: 235
  • 1970 – Serie: 162
  • 9496 – Serie: 068

A continuación la imagen oficial con los resultados:

729977674_18375400072200648_9189724746886175938_n.jpg
Resultados Lotería de Bogotá del jueves 25 de junio de 2026: premio mayor y secos.

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería de Bogotá continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos del país gracias a su trayectoria y a la variedad de premios que ofrece cada semana. Miles de participantes compran sus billetes y fracciones con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los incentivos económicos.

Publicidad

Uno de los principales atractivos del sorteo es la amplia oferta de premios secos, que permite que más jugadores tengan oportunidades de ganar incluso si no alcanzan el premio mayor.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Bogotá

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad