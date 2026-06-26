ColorLoto resultados del jueves 25 de junio de 2026: números ganadores del sorteo 195

El ColorLoto, integrante de la familia Baloto y reconocido por combinar números y colores en su mecánica de juego, realizó este jueves 25 de junio de 2026 el sorteo número 195. Tras el evento, se dieron a conocer los resultados oficiales con la combinación ganadora, el número de ganadores por categoría y el nuevo premio acumulado para el próximo sorteo.

Los jugadores ya pueden verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora. Como siempre, se recomienda confirmar los resultados a través de los canales oficiales de Baloto antes de reclamar cualquier premio.

Resultados de ColorLoto del jueves 25 de junio de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales, la combinación ganadora del sorteo 195 de ColorLoto fue:

7 (azul)

7 (verde)

3 (blanco)

7 (blanco)

1 (negro)

3 (negro)

ColorLoto, resultados ColorLoto, ColorLoto 25 de junio de 2026, sorteo 195, números ganadores ColorLoto, Baloto, resultados de loterías Colombia, acumulado ColorLoto, premios ColorLoto,

Premios y ganadores del sorteo 195

En este sorteo se registraron 390 ganadores, quienes se repartieron una premiación total de $8.641.200.

El balance por categoría fue el siguiente:

Publicidad

Cuatro aciertos

Ganadores: 21

Premio por ganador: $82.100

Tres aciertos

Ganadores: 322

Premio por ganador: $10.500

Seis números

Ganadores: 6

Premio por ganador: $269.550

Seis colores

Ganadores: 41

Premio por ganador: $46.800

En esta oportunidad no hubo ganadores en las categorías de cinco aciertos ni de seis aciertos, por lo que el premio mayor continúa acumulándose.

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

Al no registrarse un ganador del premio mayor, ColorLoto anunció que el nuevo acumulado asciende a $1.910 millones, cifra por la que competirán los participantes en el siguiente sorteo.

ColorLoto hace parte del portafolio de juegos de Baloto y se diferencia por exigir acertar tanto los números como los colores de las balotas, lo que incrementa el nivel de dificultad y hace que el acumulado pueda crecer rápidamente cuando no aparece un ganador del premio principal.

Publicidad

Antes de reclamar cualquier premio, los apostadores deben verificar que los resultados correspondan a los publicados oficialmente por Baloto y conservar el tiquete en buen estado, ya que es el documento válido para iniciar el proceso de pago en caso de resultar ganador.

