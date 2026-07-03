¿Robo a Croacia? La FIFA avaló decisión de anular gol de Gvardiol entre protestas de Croacia

La FIFA avaló la decisión del árbitro de anular un gol de última hora de Josko Gvardiol que hubiese dado a Croacia un empate en el partido de dieciseisavos de final del Mundial que perdió este jueves 2-1 ante Portugal.

La anotación de Gvardiol fue anulada por el juez noruego Espen Eskås por intervención del VAR, con el uso de un chip en el balón que detectó un pequeño toque de Igor Matanovic que dejó en offside a Mario Pasalic e invalidó la jugada. La bola rematada a la red por el zaguero del Manchester City había pasado por Pasalic.

"La data de Connected Ball Technology", el sistema de chip en la pelota, "probó que hubo contacto" de Matanovic "en la construcción del gol" y "el árbitro correctamente determinó offside y anuló el gol", dijo la FIFA en una nota.

Los sensores "son capaces de determinar cualquier contacto por ligero que sea, mostrado a los espectadores en la transmisión de TV como un 'cardiograma'", agregó.



Según las imágenes en la difusión oficial del duelo, el gráfico mostró una variación cuando la esférica pasó por Matanovic.

La decisión fue duramente criticada por la eliminada Croacia. "El fútbol debe ser justo y estas decisiones deberían serlo, pero se nos ha ido de las manos lo del VAR", dijo el seleccionador ajedrezado, Zlatko Dalic, en rueda de prensa, aunque felicitó a Portugal y evitó "entrar" a más profundidad a la discusión sobre el videoarbitraje.

Publicidad

"Se ha podido ver hasta qué punto se han matado literalmente las emociones", comentó, sin embargo, Dalic.

"No digo que, a veces, el VAR no pueda ser de ayuda, pero mata las emociones, mata todo lo que hay dentro de ti, mata lo que estás viviendo", lamentó.

Croacia se puso en ventaja con gol de Ivan Perisic (53') y Portugal remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penalti (68') y Gonçalo Ramos (90+4').

Publicidad

La anulación del gol de Gvardiol (90+15') marcó el cierre del cotejo y la clasificación de Portugal para octavos, donde se medirá a España el lunes en Arlington, en las afueras de Dallas.