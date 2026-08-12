Atlético Nacional habilitará el Atanasio como acopio de donaciones para damnificados por terremoto

Atlético Nacional anunció una jornada de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió diferentes regiones de Colombia. El club aprovechará el partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay para convertir el Estadio Atanasio Girardot en un punto de ayuda humanitaria.

La iniciativa se desarrollará este sábado, previo al compromiso que disputará Atlético Nacional en el Atanasio. Entre la 1:00 de la tarde y las 6:30 de la tarde, los hinchas y ciudadanos podrán acercarse a la puerta 7, en el costado occidental del estadio, para entregar sus donaciones.

La jornada contará con el acompañamiento de Atlético Nacional y diferentes entidades aliadas, que recibirán alimentos, elementos de higiene y otros artículos de primera necesidad. La recepción de estas ayudas estará a cargo del Banco de Alimentos de Colombia (ABACO).

Entre los elementos que se pueden donar están los alimentos no perecederos, productos de aseo personal, artículos para el cuidado del hogar y otros productos básicos. El objetivo es reunir ayudas que posteriormente puedan llegar a las familias afectadas por la emergencia.



Además, los asistentes podrán participar en una jornada de donación de sangre que estará liderada por Quirosalud. El club destacó que este aporte puede convertirse en una ayuda fundamental para las personas que actualmente requieren atención médica.

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Atlético Nacional también habilitará un punto para realizar donaciones económicas a través de PRESENTES, corporación que desde hace más de 43 años trabaja con comunidades afectadas por desastres naturales. Los recursos estarán destinados a contribuir con la recuperación de las zonas y familias damnificadas.

A estas acciones se suma un aporte directo del equipo antioqueño, pues Atlético Nacional anunció que destinará una parte de los recursos recaudados por la boletería del partido para ayudar a las familias afectadas por la tragedia.