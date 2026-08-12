"No podría celebrar un gol cuando otro entierra un ser querido": gerente deportivo Once Caldas

El gerente deportivo del Once Caldas, Ramiro Ruiz, dejó clara su posición frente a la posibilidad de que el fútbol colombiano retome sus actividades mientras el país todavía enfrenta las consecuencias del terremoto.

En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente aseguró que no tendría sentido celebrar un partido mientras otras familias atraviesan momentos de dolor por la pérdida de sus seres queridos, o que los siguen buscando bajos los escombros de las edificaciones colapsadas por el movimiento telúrico.

“No podría celebrar un gol cuando otro ser humano está enterrando sus seres queridos, no tendría corazón para eso. Esa es mi respuesta”, afirmó.

Ruiz explicó que la situación dentro del Once Caldas está marcada por la tristeza y la preocupación, especialmente después de que el plantel pudiera regresar a Manizales tras permanecer varios días en Bogotá. El dirigente contó que algunos jugadores y funcionarios sufrieron afectaciones en sus viviendas y que incluso algunos tendrán que cambiar de residencia.



“La sensación al interior es mucha tristeza, más allá de afectaciones físicas en los apartamentos de algunos jugadores y de nuestros funcionarios, que definitivamente tendrán que cambiar de casa”, señaló. Además, indicó que personas cercanas a jugadores y miembros del cuerpo técnico perdieron la vida en medio de la emergencia.



Consideran aplazar más partidos

El gerente deportivo también confirmó que el Once Caldas está evaluando solicitar nuevos aplazamientos de sus compromisos, pues considera que el contexto actual no permite pensar únicamente en el calendario deportivo. El partido contra Alianza Petrolera ya fue aplazado y el estadio Palogrande permanecerá cerrado durante agosto por decisión de la alcaldía.

Entretanto, sobre el encuentro de Copa BetPlay programado en Valledupar, Ruiz explicó que están consultando con los jugadores y el cuerpo técnico antes de tomar una determinación.

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“Hay un sentimiento de angustia y dolor. Mañana tendrán descanso, es más que justo para que puedan compartir con sus familias y sus seres queridos y acompañar a aquellos que tienen un dolor”, manifestó.

Terremoto en Manizales Foto: AFP

Ruiz sostuvo que la discusión no debería limitarse únicamente a si se aplaza o no un partido, sino que también debe contemplar la seguridad de los aficionados y de quienes trabajan en los escenarios deportivos. En el caso del Palogrande, el dirigente respaldó la decisión de mantener cerrado el escenario mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

“Sí creo que sería fundamental que esto no se pase por alto y que sigamos protegiendo la vida”, enfatizó Ruiz.

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Finalmente, el gerente deportivo del Once Caldas insistió en que el fútbol debe entender la dimensión de la emergencia que atraviesa el país y actuar con responsabilidad frente a las familias afectadas.