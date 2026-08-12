Cruz Roja Santander moviliza equipo médico para atender a afectados por el terremoto

La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander activó su capacidad de respuesta humanitaria y movilizó un Equipo Móvil Médico para apoyar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto que golpeó a Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

El grupo está integrado por 15 personas, entre médicos, profesionales de enfermería y psicólogos, quienes se desplazan en cuatro vehículos con equipos biomédicos, medicamentos, insumos y carpas para instalar puntos de atención en las zonas donde se requiera.

La misión estará enfocada en brindar atención básica en salud y acompañamiento psicosocial a las personas damnificadas, especialmente en lugares donde las condiciones de acceso dificultan la prestación de los servicios médicos.

Desde Santander, la institución destacó que esta movilización busca llevar atención y apoyo a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia, como parte de los principios humanitarios de la Cruz Roja.



La operación cuenta además con el respaldo de la Cruz Roja Alemana y ECHO, cooperación que, según la institución, permite fortalecer la capacidad de respuesta y facilitar la entrega oportuna de asistencia a las poblaciones afectadas.

Con este despliegue, Santander se suma a la respuesta nacional frente a la emergencia y pone a disposición de las regiones afectadas personal especializado y recursos para contribuir a la recuperación de las comunidades damnificadas.