Grave emergencia en Mogotes, Santander, por incendio forestal: piden ayuda

Una emergencia por incendio forestal mantiene en alerta a habitantes de la zona rural de Mogotes, Santander, donde varios focos de fuego continúan activos después de más de 24 horas de iniciada la conflagración.

Las llamas han afectado zonas de vegetación ubicadas en sectores altos de las veredas Vega de Torres y Vega de Casas. Habitantes del área han advertido sobre la magnitud del incendio y el riesgo para fuentes hídricas y ecosistemas de la zona.

A través de un video, uno de los residentes mostró varios puntos donde aún se observan llamas y áreas que ya fueron consumidas por el fuego. El ciudadano pidió una intervención urgente de las autoridades y de los organismos de socorro para evitar que la emergencia continúe extendiéndose.

Grave incendio forestal consume varias hectáreas en zona rural de Mogotes. Las autoridades adelantan labores para controlar la emergencia y solicitaron apoyo a la Gobernación de Santander ante la magnitud de las llamas #VocesySonidos pic.twitter.com/VVcgX3M5jg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2026

Ante la situación, la Alcaldía de Mogotes informó que desde el inicio de la emergencia solicitó apoyo al departamento y coordinó la presencia de unidades de la Defensa Civil y Bomberos de San Gil para avanzar en las labores de control de los focos activos.

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La administración municipal también reiteró el llamado a la comunidad para evitar acciones que puedan provocar nuevos incendios, como arrojar colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos que puedan generar fuego, especialmente en medio de las condiciones de sequedad que favorecen la propagación de las llamas.