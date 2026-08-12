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Grave emergencia en Mogotes, Santander, por incendio forestal: piden ayuda

La Alcaldía de Mogotes informó que desde el inicio de la emergencia solicitó apoyo al departamento.

Incendio en Mogotes.jpg
Incendio en Mogotes, Santander
// Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Una emergencia por incendio forestal mantiene en alerta a habitantes de la zona rural de Mogotes, Santander, donde varios focos de fuego continúan activos después de más de 24 horas de iniciada la conflagración.

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Las llamas han afectado zonas de vegetación ubicadas en sectores altos de las veredas Vega de Torres y Vega de Casas. Habitantes del área han advertido sobre la magnitud del incendio y el riesgo para fuentes hídricas y ecosistemas de la zona.

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A través de un video, uno de los residentes mostró varios puntos donde aún se observan llamas y áreas que ya fueron consumidas por el fuego. El ciudadano pidió una intervención urgente de las autoridades y de los organismos de socorro para evitar que la emergencia continúe extendiéndose.

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Ante la situación, la Alcaldía de Mogotes informó que desde el inicio de la emergencia solicitó apoyo al departamento y coordinó la presencia de unidades de la Defensa Civil y Bomberos de San Gil para avanzar en las labores de control de los focos activos.

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La administración municipal también reiteró el llamado a la comunidad para evitar acciones que puedan provocar nuevos incendios, como arrojar colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos que puedan generar fuego, especialmente en medio de las condiciones de sequedad que favorecen la propagación de las llamas.

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