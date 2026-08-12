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Santander suma 1.125 intentos de suicidio; Bomberos de Floridablanca fortalece la atención

Bomberos de Floridablanca fortalecen su formación para atender crisis emocionales y preparan una cumbre internacional sobre psicología de emergencias.

Callarse no es la solución: ¿Cómo se puede prevenir el suicidio?
El diálogol es clave para prevenir el suicidio
Foto: imagen generada con Image Fx
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En Santander ya son 1.125 los intentos de suicidio registrados en lo que va corrido de 2026, una cifra que mantiene encendidas las alarmas y que también representa un reto para los organismos de emergencia que, en muchos casos, son los primeros en llegar cuando una persona atraviesa una crisis.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, cerca de la mitad de estos casos se concentran en Bucaramanga y el resto en municipios del área metropolitana.

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El Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, estos son los municipios en Santander con mayor número de intentos de suicidio:

Bucaramanga 506
Floridablanca 118
Piedecuesta 89
Barrancabermeja 81
Girón 64

“Aunque no hay una cifra oficial de suicidios consumados en Santander en lo que va del año, en enero pasado Medicina Legal reportó 7 muertes por suicidio en el departamento. Se estima que este año van entre 85 y 100 por este tema”, señaló Bomberos.

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Frente a este panorama, los bomberos aseguran que su papel ya no se limita a responder ante incendios, accidentes o desastres. También se han preparado para intervenir en situaciones de crisis emocional y posibles intentos de suicidio, donde una actuación oportuna puede ser determinante.

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El cabo Héctor Calderón, líder de estación de Bomberos de Floridablanca, explicó que los integrantes de la institución cuentan con formación en psicología de la emergencia y primeros auxilios psicológicos para realizar una primera intervención.

“Nosotros tenemos formación en psicología de la emergencia. Ingresamos a hacer ese mediador, a hacer esa contención emocional, de una manera empática, a ayudar a estas personas y a tratar de hacerlos desistir”, señaló.

Esta atención se articula además con la estrategia conocida como Código Dorado, contemplada en la Resolución 347 de 2026, que busca fortalecer la respuesta frente a las conductas suicidas y conectar la atención inicial con los servicios especializados.
La apuesta, explica Calderón, es que la intervención no termine cuando la persona es trasladada a un centro asistencial, sino que exista una articulación para garantizar el seguimiento y la continuidad del cuidado.

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Pero quienes atienden estas emergencias también necesitan apoyo. Los bomberos pueden enfrentarse a escenas con personas fallecidas, heridos y situaciones de alto impacto emocional, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca cuenta con una red de primeros auxilios emocionales para sus propios integrantes.

Tania Ruiz, psicóloga de la institución, explicó que esta red realiza una primera intervención después de las emergencias para identificar cómo se encuentran emocionalmente los bomberos y determinar si necesitan acompañamiento adicional.
“Muchas veces ellos se deben enfrentar a emergencias en donde hubo personas fallecidas, en donde el estado en que terminaron estas víctimas es bastante complejo”, explicó Ruiz.

Precisamente, para fortalecer estas capacidades, Bomberos de Floridablanca realizará el 8 y 9 de octubre, en Bucaramanga, la Cumbre Internacional de Psicología de la Emergencia para Eventos Críticos, un encuentro que reunirá a expertos de países como Brasil, Argentina, Perú y República Dominicana.

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Durante la cumbre se abordarán temas relacionados con trauma, duelo, intervención en crisis, bienestar emocional y psicología de la emergencia, con el propósito de entregar herramientas para saber cómo actuar antes, durante y después de una situación crítica.

La invitación no está dirigida únicamente a bomberos o profesionales de la salud. La institución busca que este intercambio de conocimientos también permita fortalecer las capacidades de quienes pueden encontrarse, en cualquier momento, con un familiar, amigo o conocido que atraviese una crisis emocional.

El objetivo, según Bomberos de Floridablanca, es que frente a una situación de este tipo no se actúe desde la improvisación, sino que existan herramientas para reconocer las señales de alerta, brindar una primera respuesta y activar oportunamente la ayuda especializada.

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