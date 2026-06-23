Frente al aumento de intentos de suicidio, Cundinamarca responde con el Código Dorado

Cundinamarca se convirtió en el primer departamento del país en lanzar oficialmente el Código Dorado, una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud para fortalecer la respuesta frente a la conducta suicida y mejorar la atención en salud mental desde los territorios. La iniciativa se articula con el programa departamental “Semillas de Vida”, liderado por la Gobernación, con el propósito de prevenir los intentos de suicidio y reducir su impacto en las comunidades.

Durante el lanzamiento, las autoridades de salud destacaron que el Código Dorado permitirá coordinar acciones entre entidades públicas, privadas, instituciones de salud, comunidades y gobiernos locales para actuar de manera rápida ante situaciones de riesgo. La estrategia cobra relevancia en un contexto marcado por el aumento de los casos de conducta suicida tras la pandemia, una problemática que preocupa especialmente a las autoridades sanitarias del departamento.

Luis Eduardo Correa, médico psiquiatra y coordinador del proyecto Semillas de Vida, explicó que el departamento ha registrado un incremento significativo en los reportes de intento de suicidio. Según indicó, entre 2023 y 2026 el país ha presentado un aumento cercano al 38 % en estos eventos, mientras que en Cundinamarca cerca del 70 % de los casos se concentran en 17 municipios priorizados por las autoridades.

Frente a este panorama, la estrategia Semillas de Vida ha desplegado cinco líneas de acción enfocadas en la capacitación del talento humano en salud, el fortalecimiento de la detección temprana en instituciones educativas, el trabajo comunitario con líderes locales, campañas de comunicación responsable sobre salud mental y el fortalecimiento de las rutas de atención para personas en riesgo.



Los expertos insistieron en la importancia de reconocer señales de alerta como alteraciones persistentes del sueño, cambios en la alimentación, ansiedad prolongada o situaciones personales que generan altos niveles de angustia. También hicieron un llamado a romper los estigmas alrededor de la salud mental y a promover la búsqueda temprana de ayuda profesional.

Desde la Gobernación señalaron que las secretarías de salud municipales tendrán un papel fundamental en la implementación del Código Dorado, al liderar la articulación entre los diferentes actores del sistema de salud y garantizar una respuesta coordinada ante posibles casos de conducta suicida.

Con esta estrategia, Cundinamarca busca consolidar una red de atención más cercana y efectiva, que permita identificar oportunamente a las personas en riesgo y ofrecer acompañamiento antes de que las crisis se conviertan en tragedias.

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Las autoridades recordaron que las personas que atraviesen una crisis emocional, pensamientos suicidas o necesiten orientación en salud mental pueden comunicarse de manera gratuita a las líneas 123 de emergencias y 106 de atención especializada. El llamado es a buscar ayuda de forma oportuna y a no enfrentar solos situaciones de angustia, ansiedad o desesperanza, ya que una atención temprana puede marcar la diferencia y salvar vidas.