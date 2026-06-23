El Fenómeno de El Niño merece atención previa al 7 de agosto: Naturgas a De La Espriella

Aún no sabemos quién llegará al Ministerio de Minas y Energía este 7 de agosto, pero lo que ya está claro es que su reto más importante será el fenómeno de El Niño.

El Niño ya comenzó pero según el Ideam se va a intensificar a partir de septiembre y las probabilidades apuntan a una sequía 'fuerte' o 'muy fuerte'. Para el sistema eléctrico la sequía implica un riesgo real de apagón en Colombia en 2025 y un desafío mayúsculo en el suministro de combustibles, como el gas natural, para las plantas de generación de energía térmica que respaldan al sistema.

Fenómeno de El Niño Foto: referencia, ImageFX

"Apremia que ese tema pueda abordarse antes del 7 de agosto en este proceso de transición. Una vez llegado el 7 de agosto, claramente que todavía vamos a tener tiempo, no tanto, pero vamos a tener tiempo para activar sistemas de articulación institucional que permita destrabar cuellos de botella de los proyectos estratégicos que ya se han identificado, que pueden agregar nueva oferta", advirtió la presidenta de Naturgas Luz Stella Murgas.

Para Murgas el sistema es hoy vulnerable en la medida en que el país no tiene gas natural suficiente para abastecer el consumo de millones de hogares, comercios, vehículos e industrias, sumado al hecho de que hoy solamente tenemos una planta de importación de gas natural, que originalmente se diseñó para atender exclusivamente a las plantas térmicas.



A corto plazo ya hay al menos dos proyectos andando en materia de importación de gas natural, pero a largo plazo la clave estará en recuperar la autosuficiencia.

"Colombia debe entender que la seguridad energética no es un debate ideológico y no es un tema que solo le corresponde al sector energético. Es una condición indispensable para proteger el costo de vida, la competitividad del país, el empleo y la estabilidad económica", concluyó Murgas.