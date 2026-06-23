Misión de UE señala que Petro pudo haber aportado a la desinformación por denuncias de fraude

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó que no encontró irregularidades que sustenten denuncias de fraude en las elecciones presidenciales y aseguró que el proceso se desarrolló de manera transparente, ordenada y libre. La misión desplegó 150 observadores provenientes de 24 Estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá, quienes hicieron seguimiento a 592 mesas de votación en 30 departamentos del país.

Al presentar el informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial, el jefe de la misión, Esteban González Pons, destacó que las autoridades electorales cumplieron con la normatividad vigente y que los resultados del escrutinio coinciden prácticamente en su totalidad con los del preconteo.

“La legislación colombiana se ha cumplido, las instituciones han estado a la altura de la exigencia y nosotros no hemos detectado ninguna irregularidad. Prácticamente terminado el escrutinio los resultados coinciden en el 99.9% con el preconteo. Se han presentado 3.700 reclamaciones, de esas, 2673 han sido atendidas y el resto por atender”, dijo.

Las conclusiones de la misión llegan en medio de las denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro tras conocerse los resultados preliminares que dan como ganador de la contienda electoral al presidente electo Abelardo De La Espriella. Sobre esto, González Pons advirtió que los señalamientos sin pruebas pueden contribuir a la desinformación alrededor del proceso electoral.



“Si usted me pregunta si el presidente Petro puede estar desinformando, participando en la ceremonia de la desinformación, es posible que lo esté haciendo”, afirmó.

Gustavo Petro Foto: Captura de pantalla

El informe también reconoce que durante la campaña hubo injerencia extranjera, reflejada en el respaldo público de mandatarios de otros países a determinados candidatos. Sin embargo, la misión concluyó que esos hechos no afectaron la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto. Por su parte, Idoia Mendia, integrante de la delegación de observación de la Unión Europea, destacó la solidez institucional del país y felicitó a la Registraduría por la organización del proceso electoral.

“Nos gustaría subrayar aspectos relevantes: el aumento de la presión política sobre la ciudadanía, las instituciones y el cruce de acusaciones de comportamientos ilícitos. La falta de la transparencia de las redes en la campaña. La irrupción de agentes extranjeros. Colombia una vez más ha demostrado ser una democracia consolidada”, explicó.

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La misión permanecerá en Colombia hasta que concluya el escrutinio nacional y se conozcan los resultados definitivos. No obstante, los observadores destacaron que, hasta el momento, las cifras consolidadas por la Registraduría mantienen una coincidencia superior al 99 % con los resultados reportados durante el preconteo electoral.