Qué dice Petro de las elecciones: atribuye la derrota de Iván Cepeda a la desinformación

El presidente Gustavo Petro aseguró que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta con capacidad para manipular la opinión pública y sostuvo que millones de colombianos fueron influenciados por información falsa durante la reciente campaña presidencial.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una intervención conjunta con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la que abordó tanto la coyuntura política colombiana como los desafíos que, a su juicio, plantean las nuevas tecnologías para las democracias.

Petro alerta sobre los riesgos de la inteligencia artificial

Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó que el mundo atraviesa un momento de profundas transformaciones impulsadas por el desarrollo tecnológico. Según explicó, la expansión de herramientas basadas en inteligencia artificial representa desafíos inéditos para la circulación de información y la formación de la opinión pública.

Petro calificó el momento actual como un escenario “muy paradójico, intenso e importante” y aseguró que las capacidades de estas tecnologías pueden ser utilizadas para alterar percepciones colectivas mediante la difusión masiva de contenidos engañosos. En ese contexto, el mandatario vinculó este fenómeno con el reciente proceso electoral colombiano.



“Millones de colombianos fueron manipulados”

Al referirse a la campaña presidencial, Petro sostuvo que la ciudadanía estuvo expuesta a una estrategia de desinformación que, según él, incidió en la decisión de numerosos votantes.

Acabamos de ser víctimas de eso porque millones de colombianos fueron manipulados por la mentira manifestó el presidente.

Asimismo, cuestionó algunas afirmaciones que circularon durante la contienda electoral sobre Iván Cepeda, candidato respaldado por el sector político afín al Gobierno.

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“¿De dónde que Iván Cepeda es un guerrillero?”, expresó Petro al referirse a lo que considera ejemplos de información falsa difundida durante la campaña.

Las declaraciones se conocen un día después de la segunda vuelta presidencial, cuyos resultados preliminares favorecieron al abogado Abelardo De La Espriella.

Gustavo Petro AFP

Petro abre la puerta a reconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella

Horas antes de sus declaraciones sobre inteligencia artificial, el presidente publicó un extenso mensaje en la red social X en el que dejó abierta la posibilidad de reconocer la victoria de Abelardo De La Espriella si esta es confirmada por los escrutinios oficiales.

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“Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite”, escribió el mandatario.

De acuerdo con los resultados preliminares del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional, De La Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 % de los sufragios, mientras que Iván Cepeda alcanzó aproximadamente 12,7 millones de apoyos, correspondientes al 48,70 %. Aunque reconoció la ventaja reflejada en el preconteo, Petro insistió en que el resultado definitivo dependerá de los escrutinios oficiales.

Solicitud de revisión de mesas y escrutinios

El presidente también respaldó la revisión de miles de mesas de votación que han sido objeto de impugnaciones por parte de sectores políticos afines a Cepeda.

Según indicó, más de 33.000 mesas ya fueron impugnadas y consideró necesario que las autoridades electorales examinen detalladamente el proceso para garantizar la transparencia de los resultados.

Además, pidió revisar la votación registrada en Estados Unidos y mencionó presuntas irregularidades relacionadas con la infraestructura tecnológica utilizada durante el proceso electoral, aunque esas observaciones deberán ser evaluadas por las autoridades competentes dentro de los procedimientos establecidos.

Resultados elecciones presidenciales 2026

Petro defiende el legado de su Gobierno

En su mensaje posterior a las elecciones, el mandatario también hizo un balance de su administración y aseguró que algunas de las reformas impulsadas por su Gobierno han generado cambios significativos en distintos sectores del país.

Petro señaló que una eventual administración de De La Espriella no debería desmontar las iniciativas aprobadas durante los últimos años, al considerar que forman parte de transformaciones institucionales relevantes.

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Al mismo tiempo, afirmó que la izquierda colombiana deberá reorganizarse políticamente en caso de que los escrutinios confirmen la derrota de Cepeda.

Si eso pasa, solo basta esperar organizados para pasar a la etapa de la unidad popular manifestó.

La expectativa se concentra en los escrutinios

Mientras avanza el proceso de revisión oficial de los resultados, el escenario político permanece atento a la consolidación de las cifras definitivas que determinarán quién asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto.

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Por ahora, los resultados preliminares favorecen a Abelardo De La Espriella, aunque el Gobierno y sectores cercanos a Iván Cepeda mantienen la expectativa sobre el resultado final de los escrutinios.

Petro concluyó su pronunciamiento expresando su deseo de que el proceso electoral permita establecer con claridad los resultados definitivos y aseguró que espera que los escrutinios “encuentren la verdad”.