Concejal de Cali denunció al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política

Los constantes comentarios que el presidente Gustavo Petro ha realizado en los últimos días, relacionados con las elecciones presidenciales, además de haber mostrado su voto por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante los comicios del domingo, están siendo cuestionados por diferentes sectores del país, que lo acusan de estar participando en política.

Desde Cali, por ejemplo, el concejal Juan Felipe Murgueitio radicó una queja ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en la que recopila varios de los comentarios del mandatario nacional, como por ejemplo: “Se necesitan tres millones de votos más”. “Es la hora de salir a votar en masa como nunca antes”, incluso el “yo mismo me pondré al frente”, como pruebas de esta presunta participación.

"Desde el domingo de elecciones se ha pronunciado en diversas ocasiones a favor de un candidato, en contra de otro y especialmente desconociendo los resultados de esa jornada electoral. La queja no busca limitar la libertad de expresión de nadie, sino que se respeten los límites constitucionales que rigen al presidente de la República. No es simplemente una opinión de Petro sobre asuntos de Gobierno, sino que contiene referencias a votos, llama a la movilización electoral y señala directamente a un candidato presidencial", aseguró el concejal Murgueitio.

Esta no es la única denuncia realizada contra el gobierno nacional por presunta participación en política desde la capital vallecaucana, pues el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, también instauró una denuncia, esta vez ante la Procuraduría contra los ministros del Interior y de Educación, por haber mostrado su voto el pasado domingo.



"Para que sean sancionados el ministro de educación Daniel Rojas y el ministro de interior Armando Benedetti, por una posible participación en política. No podemos permitir que los funcionarios públicos, de acuerdo a lo que dice la constitución, participen en política abiertamente en favor del candidato Iván Cepeda. Si quieren participar en política los invito a que renuncien, pero no pueden seguir ostentando un cargo, generando influencias políticas para que la gente vote por sus candidatos", indicó Bravo.

Desde Cali se le ha hecho un llamado al presidente Gustavo Petro y a su gabinete a mantenerse imparciales durante la campaña a la segunda vuelta presidencial, y en especial respetar los resultados que entregue la Registraduría, teniendo en cuenta los procesos de garantía y transparencia que se han demostrado en la revisión de los votos.