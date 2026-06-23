"No hay rastro de fraude": jefe de Misión de UE respalda solidez del sistema electoral colombiano

La Misión de Observación de la Unión Europea (UE), tras un exhaustivo seguimiento a la segunda vuelta presidencial en Colombia, ha entregado un balance de tranquilidad sobre el desarrollo de los comicios.

Esteban González Pons, jefe de la delegación, fue enfático al señalar en Mañanas Blu que, tras meses de trabajo en el terreno, los resultados observados hasta la fecha son positivos y se ajustan a los estándares democráticos internacionales.

Transparencia y fiabilidad en los resultados

Según González Pons, el despliegue de más de 150 observadores desde el mes de enero ha permitido concluir que el ejercicio democrático del pasado domingo se llevó a cabo con normalidad, a pesar de las complejidades propias del país.

"Lo que vimos el domingo pasado fue un país que votó con normalidad dentro de las dificultades que afronta y un proceso de escrutinio que está siendo transparente, trazable y fiable", afirmó el jefe de la misión.



Uno de los puntos más destacados por la misión es la alta precisión de los datos reportados por la Registraduría. González Pons subrayó que, al cierre del escrutinio municipal, se ha verificado una "coincidencia del resultado es del 99,9% con el preconteo", lo que refuerza la confianza en el sistema técnico utilizado.

Ante los rumores y cuestionamientos que circularon durante la jornada, el portavoz europeo fue contundente: "no encontramos hasta este momento ni rastro de fraude alguno".

El rol del presidente y la institucionalidad

González Pons aclaró que la misión no ha realizado un "llamado" directo al mandatario, pero sí recordó cuál debe ser su papel en el marco constitucional. "El presidente Petro no solo no es candidato, sino que además él debería ser un garante de la institucionalidad porque es el presidente de la República", señaló el eurodiputado, agregando que es el Ejecutivo quien tiene las herramientas para asegurar el cumplimiento de la ley.

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La misión recalcó que su función es atender las reclamaciones de los candidatos, quienes son las partes legítimas en el proceso, y que hasta el momento no se han hallado fallas que invaliden la votación.

Para la UE, a pesar de las dificultades, "la democracia colombiana a día de hoy muestra una extraordinaria salud".

Vigilancia hasta el último voto

Finalmente, González Pons aseguró que la presencia internacional no se retirará hasta que el proceso esté legalmente concluido. Aunque no pudo precisar una fecha exacta para la proclamación oficial debido al carácter garantista del sistema colombiano, que permite múltiples reclamaciones, confirmó que la misión permanecerá en el país hasta finales de julio. "Hasta que no termine el escrutinio y el proceso se pueda dar por finalizado, esta misión no se va a ir. Estamos con ustedes hasta el final", concluyó.

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Escuche aquí la entrevista: