CNE da por finalizado el escrutinio de las votaciones en el exterior sin ninguna reclamación

El Consejo Nacional Electoral escrutó el resultado de las votaciones en el exterior sin ninguna reclamación. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, obtuvo 390.974 votos frente al senador Iván Cepeda quien obtuvo 213.131 votos. Una diferencia de 177.842 votos.

Los resultados del voto en el exterior mostraron que Abelardo De La Espriella, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, amplió la ventaja que ya había obtenido sobre Cepeda en la primera vuelta cuando alcanzó 319.962 votos, equivalentes al 54,36 %.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo sus mejores resultados en países con importantes comunidades de emigrantes colombianos, especialmente Estados Unidos, donde consiguió más de 177.770 votos,.

También ganó con amplitud en Canadá, Venezuela, Panamá, Ecuador y México.



Cepeda, por su parte, se impuso en varios países europeos como Alemania, Francia, Austria, Suecia y Bélgica, así como en Australia y Argentina.

Según el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional (organizadora de los comicios), De La Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el candidato izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial.

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La comisión integrada por los magistrados del CNE será la encargada de revisar las actas remitidas por los 32 departamentos del país y de los resultados de los colombianos residentes en el exterior, cuyos votos son consolidados mediante las actas elaboradas por los consulados, conforme a lo establecido en la legislación electoral.