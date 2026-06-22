Presidente de Chile asistirá a posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este lunes que espera asistir a la ceremonia en la que el ultraderechista Abelardo De La Espriella asumirá la presidencia de Colombia, y que aspira a "dar comienzo a una nueva etapa" entre ambos países.

"Acabo de comunicarme con Abelardo De La Espriella, Presidente electo de Colombia y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones. Espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia", indicó Kast en su cuenta de X.

El mandatario chileno, que en marzo pasado se convirtió en el primer gobernante de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, se perfila como uno de los aliados de De la Espriella en la región.

"Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina", añadió el líder del Partido Republicano chileno.



La investidura de De La Espriella sería la segunda a la que asistirá Kast, desde que asumió el cargo, luego de acudir a la ceremonia de la presidenta Costa Rica, Laura Fernández, en mayo pasado.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos (49,66 %) en una estrecha ventaja de 250.830 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,99 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha recibido 12,7 millones de votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

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La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.