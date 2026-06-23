Gabinete de Abelardo De La Espriella: los nombres que ya suenan

La conformación del gabinete de Abelardo De La Espriella se convirtió en uno de los principales temas de conversación en Mañanas Blu tras su victoria en las elecciones presidenciales. Mientras avanza el escrutinio y se prepara el proceso de empalme, dirigentes políticos, analistas y miembros de su coalición ya especulan sobre quiénes podrían acompañarlo en el Gobierno que comenzará el próximo 7 de agosto.

El Ministerio de Hacienda, una de las grandes incógnitas

Uno de los cargos más observados por los mercados es el Ministerio de Hacienda. Durante un análisis en Blu Radio se planteó la posibilidad de que, por primera vez en la historia del país, una mujer ocupe esa cartera.

Entre los nombres mencionados figuran:

Carolina Soto

María Mercedes Cuéllar

Ana Fernanda Maiguashca

Marcela Meléndez

Los panelistas de Mañanas Blu destacaron la trayectoria de estas economistas, varias de ellas con experiencia en el Banco de la República, Planeación Nacional y centros de pensamiento económico. Sin embargo, también señalaron que la cercanía con el proyecto político de De La Espriella y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo podría ser un factor determinante.



En ese sentido, Ana Fernanda Maiguashca aparece como una de las alternativas con mayor fuerza debido a su experiencia técnica y a su relación con sectores cercanos al nuevo gobierno. Actualmente se desempeña como directora del Consejo Privado de Competitividad.

Mauricio Gómez Amín, el nombre más seguro

Si hay un nombre que parece tener un lugar asegurado en el nuevo Ejecutivo es el del exsenador Mauricio Gómez Amín. Durante la conversación radial fue señalado como el único integrante del gabinete mencionado directamente por el presidente electo.

La principal hipótesis es que Gómez Amín llegue al Ministerio del Interior, gracias a su experiencia legislativa y a sus relaciones con el Congreso. Otra posibilidad es que asuma funciones similares a las de un jefe de gabinete o articulador político del Gobierno.

Mauricio Gómez Amín y Abelardo De La Espriella Foto: Mauricio Gómez Amín

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Jaime Andrés Beltrán también aparece en el radar

Otro nombre que comenzó a circular es el de Jaime Andrés Beltrán. Según se comentó durante el análisis político, el propio De La Espriella le habría manifestado públicamente que tenía "cara de ministro", una frase que fue interpretada como una señal de que podría ser tenido en cuenta para alguna cartera dentro del nuevo Gobierno.

Aunque no se conoce qué ministerio podría ocupar, su nombre ya forma parte de las especulaciones de la llamada "gabinetología" que suele surgir tras cada elección presidencial.

Laura Valdivieso y Marco Acosta suenan para otras carteras

Las versiones conocidas durante las últimas horas también ubican a Laura Valdivieso como una posible candidata para el Ministerio de Comercio. Por su parte, Marco Acosta aparece mencionado como opción para liderar el Ministerio de Vivienda, en representación de sectores cristianos que respaldaron la candidatura presidencial.

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Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre estos nombramientos, pero los nombres ya comenzaron a circular en distintos sectores políticos.

Enrique Peñalosa y Elsa Noguera, figuras de peso

Dentro de las especulaciones también surgió el nombre del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. Según las versiones comentadas, el nuevo Gobierno estaría interesado en ofrecerle un ministerio, aunque todavía se desconoce si aceptaría una eventual invitación.

Asimismo, desde Barranquilla tomó fuerza el nombre de Elsa Noguera. La exgobernadora del Atlántico y exministra fue señalada como una de las figuras mejor posicionadas para integrar el gabinete presidencial. Su experiencia en el sector público y privado la convierten en una de las opciones más mencionadas en la Costa Caribe.

El reto de atraer perfiles del sector privado

Uno de los desafíos que enfrentará De La Espriella será convencer a líderes empresariales de asumir responsabilidades dentro del Estado. Durante la campaña, el hoy presidente electo manifestó su intención de incorporar a ejecutivos y dirigentes del sector privado en distintas áreas del Gobierno.

Sin embargo, analistas consideran que los salarios y las exigencias propias de la función pública podrían dificultar la llegada de algunos de esos perfiles, que tendrían más incentivos para participar como asesores externos o integrantes de comisiones consultivas.