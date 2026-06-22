Más de cien impugnaciones se registraron durante primera jornada de escrutinios en Medellín

En medio de los reclamos por el ingreso a Plaza Mayor en Medellín, donde se adelantan los escrutinios presidenciales, el proceso regresó la calma, pero no impidió que se dilatara por el centenar de reclamaciones.

Según proyecciones de la Registraduría Delegada para Antioquia, la tarea de conteo que realizan jueces y notarios podría concluir en la noche de este lunes, lo que daría paso al escrutinio departamental que debe comenzar en la mañana del martes.

Así lo dio a conocer el delegado de la Registraduría para Antioquia, Adolfo Fernández, quien explicó el paso del escrutinio municipal al escrutinio departamental.

"Estamos ya ad portas de cerrar estas comisiones para poder entregar todo y mañana hacerla departamental, que resolverá cualquier tipo de reclamación que no haya haya sido resuelta en la municipal, pero todo está funcionando muy bien", resaltó Fernández.



El funcionario reiteró que la celeridad con las que se desarrollen las audiencias de escrutinio tanto municipal como departamental dependerá del número de impugnaciones y el motivo que lleva a interponerlas.

"El día de hoy ya han terminado más de 115 municipios en todo el departamento del escrutinio al 100%. Ya se están trasladando hacia la ciudad capital para el escrutinio general, que por ley comienza mañana a las 9 de la mañana este martes. Creemos que que ya depende de las reclamaciones y de la labor que realicen los delegados del Consejo Nacional Electoral", aseguró.

Por su parte el concejal de Medellín, Andrés Tobón, quien actúa como delegado veedor del ahora presidente electo Abelardo de la Espriella, afirmó que el proceso ha contado con un buen manejo por parte de las autoridades.

Publicidad

"Estamos evaluando todos los documentos que llegan para este proceso, ya que nosotros en estos eventos solamente actuamos como secretarios".

El concejal proyecta que los resultados del escrutinio en el departamento de Antioquia deben quedar resueltos en un 100% a más tardar el miércoles en horas de la mañana. Y asegura que no habrá mayores diferencias entre el preconteo y el conteo final que hagan jueces y notarios.