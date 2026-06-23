El ruido urbano redefine las viviendas: crece la demanda de soluciones para el bienestar

En ciudades como Bogotá, donde el crecimiento urbanístico y la densidad poblacional han aumentado de manera sostenida durante los últimos años, el diseño de los hogares está experimentando una transformación impulsada por una necesidad cada vez más evidente: proteger a las personas de los efectos del ruido exterior y mejorar las condiciones de confort dentro de la vivienda.

La contaminación auditiva se ha convertido en uno de los factores que más impactan la calidad de vida de quienes habitan en grandes centros urbanos. Problemas como las dificultades para dormir, la disminución de la concentración durante el teletrabajo y la sensación permanente de estrés han llevado a los propietarios a buscar soluciones que vayan más allá de la decoración tradicional.

Ventanas y recubrimientos ganan protagonismo en el diseño residencial

La evolución de las tendencias de interiorismo ha convertido a las ventanas y sus sistemas de recubrimiento en elementos estratégicos dentro de la planificación de espacios. Actualmente, estos componentes no solo cumplen una función estética, sino que también contribuyen al aislamiento térmico, la reducción del ruido y la gestión eficiente de la luz natural.

Según Carolina Rivera, CEO y fundadora de Fanáticos por las Cocinas, los consumidores buscan cada vez más soluciones que les permitan crear ambientes saludables y adaptados a las necesidades de la vida moderna.De acuerdo con la ejecutiva, las ventanas han dejado de ser únicamente una conexión visual con el exterior para convertirse en herramientas que ayudan a controlar factores clave del bienestar cotidiano, como la privacidad, la iluminación y el ruido ambiental.



La ventana ha dejado de ser un simple marco hacia el exterior para convertirse en un elemento activo de bienestar; hoy los usuarios no buscaban solo una cortina, sino sistemas que les permite aislarse del ruido de la ciudad y gestionar la luz natural de manera automatizada para crear entornos verdaderamente saludables Aseguró Rivera

Soluciones acústicas y térmicas ganan terreno

Entre las alternativas que están cobrando relevancia se encuentran los sistemas con estructuras tipo panal de abeja, diseñados para crear cámaras de aire que funcionan como barreras acústicas y térmicas.Este tipo de soluciones puede disminuir hasta en un 40 % la percepción del ruido proveniente del exterior, además de contribuir a mantener temperaturas interiores más estables.

Por esta razón, suelen ser recomendadas para espacios como dormitorios, estudios y oficinas en casa ubicadas en sectores con alto flujo vehicular o actividad comercial.Otra tendencia destacada corresponde a los sistemas que permiten filtrar la luz natural sin bloquear completamente la vista hacia el exterior. Estos diseños buscan equilibrar privacidad e iluminación, dos características altamente valoradas por quienes desean aprovechar la entrada de luz durante el día sin comprometer la comodidad de los espacios interiores.

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Qué tener en cuenta al elegir sistemas para ventanas

Los expertos consultados señalan que la selección de estos elementos debe considerar varios aspectos técnicos antes de tomar una decisión.

1. Nivel de aislamiento requerido

Cuando el objetivo principal es reducir el ruido o mejorar el confort térmico, se recomienda optar por sistemas que incorporen celdas de aire capaces de actuar como barreras de protección frente a las condiciones externas.

2. Control de luz y privacidad

En viviendas con ventanales amplios o espacios sociales abiertos, los mecanismos que permiten graduar la entrada de luz ofrecen una mayor flexibilidad para adaptar el ambiente según la hora del día y las actividades que se desarrollen en cada espacio.

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3. Compatibilidad con hogares inteligentes

La integración tecnológica se ha convertido en uno de los factores más valorados por los compradores. Los sistemas motorizados que pueden operarse desde teléfonos móviles o mediante asistentes de voz como Alexa, Google Home y Apple HomeKit están ganando presencia en proyectos residenciales de gama media y alta.

La automatización impulsa nuevas experiencias en el hogar

El crecimiento de la domótica está transformando la relación de las personas con sus viviendas. Más allá de representar un elemento de sofisticación, la automatización permite optimizar el uso de la luz natural, programar horarios de apertura y cierre de cortinas y proteger muebles y superficies de la exposición prolongada a los rayos ultravioleta.

Asimismo, las empresas del sector destacan la importancia de realizar mediciones profesionales y fabricar los sistemas a medida, especialmente en viviendas con ventanales de gran formato o diseños arquitectónicos complejos. Esto permite garantizar un funcionamiento adecuado y una integración visual coherente con el resto de los espacios.

Consumidores buscan calidad y respaldo

La tendencia también refleja un cambio en las preferencias de los colombianos, quienes cada vez muestran mayor interés por adquirir productos con garantía de fábrica, respaldo técnico y procesos de instalación certificados.

En este contexto, especialistas del sector consideran que integrar las ventanas y sus recubrimientos dentro de una estrategia integral de diseño puede aportar valor adicional a las viviendas, mejorar la experiencia de habitabilidad y contribuir a la valorización de los inmuebles a largo plazo.La búsqueda de espacios más silenciosos, eficientes y conectados con la tecnología está marcando una nueva etapa en el diseño residencial, donde el bienestar se consolida como uno de los principales criterios al momento de renovar o construir un hogar.

