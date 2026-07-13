¿Se baña mientras la lavadora está encendida? Expertos advierten graves riesgos

En muchos hogares es frecuente que varias tareas se realicen al mismo tiempo para ahorrar minutos durante la jornada. Una de las más comunes es poner a funcionar la lavadora mientras otra persona se baña.

Aunque parece una práctica cotidiana y sin mayores consecuencias, especialistas en instalaciones domésticas advierten que hacerlo puede afectar tanto el sistema de agua como la red eléctrica de la vivienda, sobre todo si se trata de inmuebles con varios años de antigüedad.

Si bien las construcciones más recientes suelen contar con redes diseñadas para soportar una mayor demanda, en muchas casas antiguas el uso simultáneo de equipos que consumen grandes cantidades de agua y energía puede generar inconvenientes que van desde cambios inesperados en la temperatura de la ducha hasta un mayor desgaste de la instalación eléctrica.

La presión del agua es un punto clave

Uno de los primeros efectos de utilizar la lavadora mientras alguien se ducha está relacionado con el suministro de agua. En numerosas viviendas, ambos servicios se abastecen de la misma línea, por lo que cuando el electrodoméstico comienza a llenar su tambor utiliza buena parte del caudal disponible.



Ciertos objetos pueden dañar su lavadora si los mete dentro. Foto: Freepik

Como consecuencia, la presión del agua que llega a la ducha disminuye de forma repentina. Este cambio puede alterar el funcionamiento del calentador, que en algunos modelos depende de un flujo constante para mantener estable la temperatura.

El resultado puede sentirse de inmediato: el agua puede enfriarse o calentarse bruscamente en cuestión de segundos. Además de ser una experiencia incómoda, estas variaciones pueden ocasionar sobresaltos e incluso aumentar el riesgo de sufrir quemaduras, especialmente en viviendas donde el sistema de calentamiento responde de forma irregular.

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Este tipo de situaciones suele presentarse con mayor frecuencia en sectores donde la presión del agua ya es baja o en inmuebles con instalaciones hidráulicas antiguas.

El sistema eléctrico también puede verse afectado

El riesgo no termina en la ducha. Los expertos también llaman la atención sobre la carga eléctrica que representa utilizar varios equipos de alto consumo al mismo tiempo.

Ducha. Foto: Pexels

La lavadora requiere una cantidad importante de energía durante su funcionamiento, especialmente si emplea ciclos con agua caliente. Si coincide con el uso de un calentador eléctrico, un termotanque u otros electrodomésticos de gran potencia, la instalación puede trabajar por encima de la capacidad para la que fue diseñada.

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En casas con cableados antiguos, esta sobrecarga puede provocar un aumento de la temperatura en los conductores eléctricos, acelerando el deterioro del aislamiento de los cables y elevando la posibilidad de fallas, cortocircuitos o daños en dispositivos como interruptores térmicos y disyuntores.

Puede aumentar el consumo de energía

Otro aspecto que suele pasar inadvertido es el impacto económico. Cuando varios aparatos de alto consumo funcionan de manera simultánea, la demanda energética del hogar aumenta, lo que puede reflejarse en una factura de electricidad más elevada.

Además, mantener este hábito de forma constante puede reducir la vida útil de algunos componentes de la instalación eléctrica, haciendo más frecuentes las reparaciones o el reemplazo de piezas.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Para disminuir los riesgos y cuidar tanto las instalaciones como los electrodomésticos, los especialistas aconsejan organizar mejor las actividades del hogar. Entre las principales recomendaciones se destacan:



Evitar que la lavadora funcione mientras una persona se encuentra en la ducha.

No utilizar al mismo tiempo varios electrodomésticos de alto consumo eléctrico.

Revisar periódicamente el estado del cableado y del tablero eléctrico, especialmente en viviendas antiguas.

Distribuir el uso de los equipos durante el día para evitar sobrecargas en la red.

Verificar que el sistema de calentamiento de agua funcione correctamente y reciba mantenimiento preventivo.

Adoptar estas medidas no solo contribuye a mejorar la seguridad dentro del hogar, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de las instalaciones y a reducir el consumo de energía. Aunque pueda parecer un cambio menor en la rutina diaria, evitar coincidir el uso de la lavadora con la hora del baño puede prevenir problemas que, con el paso del tiempo, podrían traducirse en reparaciones costosas o situaciones de riesgo.