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Blu Radio  / Sociedad  / Este hábito con la lavadora le ahorra buena plata: la factura le llegaría a la mitad

Este hábito con la lavadora le ahorra buena plata: la factura le llegaría a la mitad

El uso de este electrodoméstico en horarios de menor demanda puede reducir de forma significativa el costo de la factura de luz en los hogares.

Mujer lavando ropa y sábanas en la lavadora
Así quedarán como nuevas.
Foto: Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

El uso de electrodomésticos en horarios concretos puede suponer un ahorro importante en el consumo de energía en los hogares, especialmente en el caso de la lavadora, uno de los equipos más utilizados en las rutinas domésticas de las personas.

De acuerdo con especialistas, programar el uso de este tipo de electrodomésticos en momentos de menor demanda eléctrica puede lograr reducir de forma considerable el valor de la factura de la luz. Esto suele ocurrir porque el consumo de energía no es constante durante el día, debido a que presenta variaciones dependiendo de los hábitos de uso de los usuarios.

Las llamadas “horas pico” ocurren mayormente por la mañana y por la noche, cuando hay más actividad en los hogares. Durante estos períodos la red eléctrica soporta mayor carga, lo cual puede terminar impactando en el costo del servicio. En cambio, durante los períodos de baja demanda, tales como la madrugada o ciertas horas del día, el consumo empieza a reducir y el sistema puede funcionar con mayor eficiencia.

Lavadora de carga delantera
Lavadora.
Pexels

Sin embargo, los expertos recomiendan utilizar la lavadora fuera de los horarios de mayor consumo, debido a que esta práctica puede llegar a representar un ahorro importante en el gasto mensual de energía. Incluso, se ha señalado que en el uso de los aparatos eléctricos se puede lograr una importante y significativa reducción del valor del recibo.

Además del horario, se puede destacar otras recomendaciones que son importantes para optimizar el consumo de energía en el hogar. Entre ellas se encuentra utilizar la lavadora con cargas completas, elegir los ciclos adecuados dependiendo del tipo de ropa y de esta manera evitar hacer uso indebido o innecesario de la lavadora.

Cabe recordar que, el mantenimiento de estos equipos también es clave para reducir el costo del recibo de la luz, dado que un aparato en buen estado funciona de manera más eficiente y llega a consumir menos energía. Por otro lado, los expertos recomiendan revisar las características del electrodoméstico ya que los modelos más modernos incorporan tecnologías que ayudan a incorporar e implementar el uso de recursos.

Estas medidas no impactan unicamente en el ahorro económico de los hogares, sino que además ayuda a contribuir a un uso más responsable y adecuado de la energía.

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