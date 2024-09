Ya no podrían quitarle la luz si deja de pagar créditos o cobros incluidos en la factura

En los últimos años, varias empresas comenzaron a usar la factura de electricidad como uno de los métodos más efectivos para cobrar por productos y servicios .

Compañías de financiamiento, aseguradoras y hasta alcaldías comenzaron a lograr acuerdos para que la gente pudiera pagar electrodomésticos, créditos y hasta impuestos con junto con la electricidad.

Sin embargo, el plan del Gobierno es eliminar de un plumazo todos esos cobros y solo permitir el cobro de servicios públicos en la factura. Todo lo demás tendría que llegar con un código de barras o medio de pago independiente y el usuario decidirá si lo paga o no lo paga. Es más; el no pago de esos 'extra' no podrá usarse como justificación para cortarle el servicio a la gente.

Lo único adicional a la electricidad que podría subsistir en la factura es el pago de otros servicios públicos. Por ejemplo, es el caso del aseo, que en varias ciudades se cobra en la factura de la luz.

"Con un ajuste como el propuesto, podría disminuir la cartera morosa de las empresas de servicios públicos domiciliarios, toda vez que muchos usuarios se sustraen del pago de la factura, al observar un único valor por todos los cobros que allí se realizan, y no tener la posibilidad de realizar únicamente el pago del servicio domiciliario, si en el momento cuenta con recursos económicos limitados, que no le permiten hacer el pago de todos los conceptos", señaló el Ministerio de Minas y Energía en un documento de justificación.

La norma incluiría una medida que beneficia a los propietarios de inmuebles para arrendar, pues ahora esta clase de deudas "no generarán responsabilidad solidaria para el propietario del inmueble, a menos que este haya aceptado dicha responsabilidad de manera expresa".

La medida debe llevar la firma del presidente Gustavo Petro , algo que podría ocurrir en la segunda mitad de octubre e incluso más allá. Las empresas tendrán un mes para implementar los cambios en la factura una vez el presidente avale la medida