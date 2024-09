Superintendente de Servicios Públicos sobre Air-e: “Ellos ya habían pedido intervención”

Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos , se pronunció este lunes en el programa Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, respecto a la intervención de la empresa Air-e y sobre las posibles diferencias personales con sus directivos.

Quiroga señaló que la empresa había solicitado la intervención, al reconocer que no tenían capacidad para seguir prestando el servicio más allá del 2 de septiembre de 2023.

Ellos ya habían solicitado la intervención cuando estábamos en el proceso de solicitar el concepto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por escrito manifestaron que no estaban en capacidad de mantener la prestación de servicios sino hasta el 2 de septiembre' y luego pidieron una extensión de cinco días indicó Quiroga

El superintendente aclaró que, aunque la decisión final la tomó el Gobierno Nacional, Air-e ya había expresado su incapacidad operativa. "Como el Estado es quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, si alguien dice que no puede prestar los servicios, el Estado tiene que tomar decisiones" , explicó.

Frente a la acusación de supuestos malos manejos dentro de la empresa, Quiroga fue tajante al señalar que no se ha realizado un análisis sobre este aspecto: "Nosotros no hemos entrado a analizar si hay malos manejos o no" , afirmó. Sin embargo, indicó que la situación financiera de Air-e era delicada, agravada por un ataque informático que complicó la recuperación de información crucial.

Además, durante la entrevista, Quiroga habló sobre el complicado escenario que enfrentan las comercializadoras de energía en el país. Según él, el sistema de bolsa, en el que Air-e se vio obligado a comprar energía, es "perverso" , ya que "el precio lo impone el más ineficiente" .

Asimismo, confirmó que varias empresas generadoras decidieron no seguir vendiéndole energía a Air-e debido a los retrasos en los pagos.

En cuanto a las declaraciones de la periodista María Jimena Duzán, quien sugirió en su columna que la intervención beneficiaría a los propietarios de Air-e al sanear financieramente la empresa para luego devolvérsela, el superintendente fue claro.

"No vamos a entregar una empresa con unas inversiones que haga el Estado porque el Estado no puede regalarle plata a una empresa privada" . Quiroga dejó en claro que cualquier inversión realizada por el Estado deberá ser pagada por la empresa.

Finalmente, Quiroga se refirió a los rumores de su renuncia, que, según él, se filtraron desde la Presidencia de la República.

"Presenté mi renuncia protocolaria en enero, como lo hago cada seis meses. No hubo enfrentamientos ni con el presidente ni con Laura Sarabia" , afirmó.

Además, desmintió cualquier conflicto en la designación del agente interventor, Carlos Diago, quien fue elegido "sin recomendación de nadie".

Con estas declaraciones, el Superintendente busca aclarar la situación que rodea la intervención de Air-e, subrayando que las decisiones se han tomado en base a evaluaciones técnicas y que el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios.