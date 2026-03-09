Los cargadores que pueden subirle el costo de la factura de la luz, según la Unión Europea

Los cargadores de celular son dispositivos que muchas personas dejan conectados todo el tiempo a la corriente. Sin embargo, expertos advierten que algunos de estos aparatos podrían generar un consumo de energía innecesario e incluso representar riesgos si no cumplen con ciertas normas de seguridad.

La Unión Europea implementó una normativa donde establece un cargador único para todos los dispositivos electrónicos vendidos, esta normativa entró en vigencia el 28 de diciembre de 2024 donde requiere que todos los dispositivos móviles, tabletas, cámaras digitales u otros dispositivos empiecen a utilizar un puerto de carga USB tipo-C.

Esta medida cuenta con varios beneficios, ya que la unificación de los cargadores ayudará a reducir la cifra de residuos electrónicos: se estima que los cargadores desechados generan alrededor de 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales. Además, los usuarios podrán utilizar un solo cargador para múltiples dispositivos, lo que simplifica la vida diaria y reduce la necesidad de comprar diferentes cargadores.

Además la normativa también le permite a los usuarios cargar sus dispositivos a una misma velocidad con cualquier cargador que sea compatible.



¿Cuáles cargadores suben el precio de la factura de luz?

El consumo de energía de los cargadores cambia según el modelo y el año de fabricación. Actualmente, la Unión Europea establece que los cargadores que se venden en su mercado no deben superar los 0,10 Wh de consumo en reposo. No obstante, dispositivos más antiguos pueden tener un gasto mayor: algunos modelos de 2011 registran alrededor de 0,30 Wh, mientras que cargadores más viejos pueden alcanzar hasta 0,5 Wh.



En otras palabras, en comparación con los modelos modernos, algunos cargadores antiguos pueden consumir hasta cinco veces más energía.

Foto: Freepik

¿Cuáles son las recomendaciones que debe seguir para evitar riesgos y alto consumo?

Además del consumo de energía, mantener los cargadores enchufados sin que esté cargando puede suponer riesgos de seguridad. Por otro lado, es importante utilizar en la medida de lo posible cargadores certificados y tratar de que no queden conectados cuando no se están utilizando. Ante esta situación, especialistas sugieren tener en cuenta algunas recomendaciones como:



Desenchufe el cargador cuando no lo este utilizando, este paso ayudará a prevenir consumos innecesarios y posibles sobrecalentamientos. Evite utilizar regletas con el interruptor, esto facilita la desconexión de varios dispositivos a la vez, ayudando a mejorar la seguridad y la eficiencia energética. No cargue su dispositivo sobre superficies inflamables. Utilice cargadores homologados, garantizando estándares de seguridad y eficiencia, reduciendo de esta manera riesgos de accidentes.

Aunque el consumo de un solo cargador puede ser pequeño, adoptar estos hábitos podría ayudar a reducir el gasto de energía en el hogar y mejorar la seguridad eléctrica. También aconsejan revisar periódicamente el estado del cable y del adaptador para prevenir posibles fallas.