Temblor en Colombia: municipios de Cundinamarca sufren varias afectaciones en edificaciones

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el lunes 10 de agosto ya ha dejado al menos 50 personas fallecidas, de acuerdo con el balance preliminar revelado en horas de la mañana. La emergencia ha provocado daños en edificaciones y mantiene a las autoridades de socorro en alerta en varias regiones del país.

El temblor ocurrió sobre las 7:34 de la mañana y tuvo como epicentro las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se sintió con fuerza en Cali, Manizales, Pereira, Bogotá y Cundinamarca. Justamente en este último departamento ya se han presentado afectaciones en varios municipios.

Cundinamarca reporta afectaciones en edificaciones

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló de la situación en los municipios del departamento tras el sismo que azotó gran parte de Colombia.



De acuerdo con lo revelado por el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, se han presentado agrietamientos leves en la estructura del Palacio Municipal, así como daños “en la plaza de mercado y en la infraestructura educativa del municipio de Ubaque; asimismo, en instituciones educativas en Nilo, Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque. En Nilo, además, se reportan daños en conjunto residencial”.

Asimismo, también se presentan agrietamientos en viviendas de municipios como Girardot, Tocaima, Puerto Salgar, Madrid y Sopó. Por su parte, en Soacha se registran daños en centros de salud.

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“En Ricaurte, grietas en oficinas de servicios públicos. En Mosquera, en un parque industrial, se habría presentado el colapso de una estantería en una bodega, sin trabajadores afectados”, señaló el mandatario.

Mientras tanto, las autoridades de Cundinamarca también siguen trabajando en coordinación con las administraciones municipales, la Defensa Civil y los cuerpos de Bomberos para atender la emergencia ocasionada por esta situación.

Otro caso ocurrió en el parque industrial San Diego, en Funza, donde varias estructuras habrían caído tras el sismo, generando preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.

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Desde Cundinamarca expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con los departamentos mayormente afectados por el fuerte sismo registrado, esta mañana, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó.



En nuestro territorio el Sistema Departamental de Gestión… pic.twitter.com/RHOgt9TRGt — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 10, 2026

TransMilenio toma medidas por el temblor

Ante la situación ocasionada por el terremoto, TransMilenio dio a conocer que el vagón C y el acceso norte de la estación Av. Jiménez, ubicada en la troncal Caracas, tendrán que suspender su servicio de manera temporal.

Según reportó la entidad, “debido a la magnitud del sismo registrado este lunes 10 de agosto, la Empresa Metro de Bogotá y las autoridades competentes realizarán una revisión e inspección exhaustiva a la infraestructura de la obra del Metro, que se ubica sobre la estación Av. Jiménez”.

Estas medidas se toman como parte de los trabajos preventivos, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.