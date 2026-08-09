Capturan a hombre por muerte de su hijastro en Cundinamarca: habría signos de abuso

Un caso de presunta violencia intrafamiliar que terminó en tragedia conmociona al departamento de Cundinamarca. Noha Iván Rojas Colorado, de 20 meses, falleció en un centro médico de Bogotá luego de haber sido remitido desde Anolaima con múltiples lesiones que evidenciarían maltrato severo.

Según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, el menor fue trasladado el pasado 6 de agosto por su madre y su abuela a un centro asistencial en el municipio de Anolaima. Allí, el personal médico detectó un estado crítico de salud y signos físicos que alertaron sobre posibles hechos de violencia.

Ante la gravedad del cuadro, el paciente fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde especialistas confirmaron un trauma craneoencefálico severo y múltiples lesiones contundentes en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con los reportes clínicos, las características de las heridas sugieren un posible caso de abuso sexual y agresión física.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció en la madrugada.



Nos reportaron la tarde del sábado desde el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) que el pequeño Noha Iván Rojas Colorado, de apenas 20 meses de edad, había fallecido. Según la información preliminar, el niño fue llevado por su madre y su abuela al centro de salud del… pic.twitter.com/1X1gv2Lcet — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 9, 2026

Tras los hechos, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación adelantaron labores investigativas que permitieron la captura de Juan Moreno Pinzón, padrastro del menor, señalado como presunto responsable del delito de homicidio agravado.

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El capturado será puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanza el proceso de judicialización. Entre tanto, desde la Gobernación se reiteró el llamado a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, y a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad.

