¿Cuáles son los puntos de donación en Cundinamarca por terremoto? Estos elementos se necesitan

La zozobra en Colombia no cesa luego del fuerte terremoto que golpeó a Quibdó, Manizales, Pereira y Cali, dejando más de 180 muertos y más de 1.300 heridos. La emergencia por el sismo continúa y ha llevado a que las autoridades empiecen a buscar ayudas y donaciones para atender a los afectados por el desastre natural.

Ante ello, desde varios puntos del país se han empezado a solicitar apoyo y ayudas humanitarias para socorrer a los afectados por el terremoto. Por ello, la Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con el Ministerio del Interior, emprendió una campaña para recolectar ayudas destinadas a las familias damnificadas por el sismo.

De acuerdo con lo revelado por Jorge Emilio Rey, las ayudas serán recibidas entre el 11 y el 23 de agosto en la Plazoleta de La Paz de la Gobernación de Cundinamarca, lugar donde los ciudadanos podrán entregar varios elementos considerados como prioritarios.

Según el mandatario departamental, la iniciativa busca ayudar a poblaciones en Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, departamentos que el gobernador señaló como los territorios más afectados por la actividad sísmica.



¿Qué se puede donar para los afectados?

De acuerdo con la publicación en X del gobernador Jorge Emilio Rey, las personas que quieran donar podrán llevar artículos como:



Agua potable embotellada.

Cobijas.

Mantas.

Almohadas.

Colchonetas.

Toldillos.

Alimentos no perecederos como:



Arroz.

Aceite.

Pastas.

Enlatados abre fácil.

Granos como fríjol y lentejas.

Harina.

Panela.

Leche en polvo.

Chocolate en polvo.

Suministros de primeros auxilios:



Tapabocas.

Gasas estériles.

Alcohol.

Clorhexidina.

Guantes quirúrgicos y de látex.

Artículos de higiene personal:



Jabón.

Shampoo.

Crema y cepillos dentales.

Toallas higiénicas.

Papel higiénico.

Pañales para niños y adultos de todas las tallas.

Toallitas húmedas.

Crema antipañalitis.

Biberones.

Recuerde tener en ceunta la fecha de vencimiento de estos productos.

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Junto con el @MinInterior hemos puesto en marcha la recepción de ayudas humanitarias para nuestros departamentos hermanos de Risaralda, Chocó, Valle, Quindio y Caldas. Las familias damnificadas por el sismo nos necesitan.



Desde mañana, 11 de agosto, podrás llevar tus donaciones… pic.twitter.com/HxrlNVfShI — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 11, 2026

Adicionalmente, la campaña humanitaria contará con los siguientes puntos de recepción:

Gobernación de Cundinamarca – Plaza de la Paz

Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.



– Plaza de la Paz Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Empresa de Licores de Cundinamarca: Autopista Medellín, km 3,8, vía Siberia–Cota

Horario: 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

Por su parte, en Bogotá los puntos oficiales para recibir donaciones son:



SAMU Sur de la Cruz Roja: avenida carrera 68 #31-41 sur.

SAMU Norte de la Cruz Roja: calle 134 - carrera Séptima B Bis #132-31.

Sede Cruz Roja Barrios Unidos: La Esmeralda #63-81.

Sede administrativa de la Cruz Roja: carrera 24 #73-38.

Bodega de la Cruz Roja: diagonal 79B #62-53.

Palacio de los Deportes: calle 63 #59A-06.

¿Dónde donar sangre en Cundinamarca?

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Uno de los temas que más se ha hablado de cara a las donaciones y debido a la emergencia es la donación de sangre. Debido a ello, el Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja en Bogotá y Cundinamarca, ubicado en la avenida carrera 68 #68B-31, y el IDCBIS convocan a donar sangre y han recomendado a la ciudadanía donar especialmente los tipos O+ y O-, aunque el resto de tipos también son necesarios para ayudar a los afectados.

Ante ello, estos son los puntos principales para donación de sangre:



Banco Nacional de Sangre (Cruz Roja): avenida carrera 68 #68B-31, Bogotá (atiende la región).

avenida carrera 68 #68B-31, Bogotá (atiende la región). Sede Administrativa Cruz Roja: carrera 24 #73-38, Bogotá (atención 24 horas para ayudas).

carrera 24 #73-38, Bogotá (atención 24 horas para ayudas). Banco Distrital de Sangre (IDCBIS): contacto por WhatsApp al 324 502 7640 o 324 502 7663 para verificar campañas y horarios de donación.

Sin embargo, se recomienda contactar con el Banco Distrital de Sangre para conocer si existen puntos de donación cercanos a su lugar de vivienda o en municipios de Cundinamarca que faciliten la recepción de sangre durante esta emergencia.