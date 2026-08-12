En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Búsqueda contrarreloj
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Volvió a temblar en Santander: cuatro sismos en las últimas horas

Volvió a temblar en Santander: cuatro sismos en las últimas horas

Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 3,3 tuvo como epicentro el municipio de Los Santos.

Temblor en Colombia hoy
Temblor en Colombia hoy.
Foto: imagen de archivo.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En Santander se volvió a registrar un movimiento telúrico durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto. De acuerdo con el boletín actualizado, el sismo ocurrió a las 4:19 de la mañana, tuvo una magnitud de 3,3 y su epicentro fue localizado en el municipio de Los Santos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El evento sísmico presentó una profundidad de 144 kilómetros. Hasta el momento no se reportan afectaciones, daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de este movimiento.

Últimas noticias

Hipopótamo en barrio de Barrancabermeja.jpg
Santanderes

Hipopótamo genera temor tras aparecer en calles de un barrio de Barrancabermeja

FOTO FUNCIONARIOS MINVIVIENDA- SANTANDER.jpg
Santanderes

Exfuncionarios de Bucaramanga llegan a MinVivienda para asumir retos de reconstrucción

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este sería el cuarto sismo registrado en las últimas horas en Santander, situación que mantiene la atención de los organismos de emergencia y de la comunidad, especialmente en una zona reconocida por su frecuente actividad sísmica.

Los movimientos fueron percibidos levemente en sectores de Bucaramanga y su área metropolitana, además de Barrancabermeja y otros municipios del oriente del país. La profundidad de los eventos hizo que, aunque fueran sentidos por algunos habitantes, su impacto en superficie fuera limitado.

Santander es una de las zonas del país con mayor actividad sísmica, particularmente el sector de Los Santos, conocido por concentrar una importante cantidad de movimientos telúricos debido a las condiciones geológicas de la región.

Publicidad

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la comunidad conservar la calma y reportar cualquier situación que pueda estar relacionada con los movimientos de tierra. Recomendaron a la ciudadanía estar atentos únicamente a los reportes oficiales.

Relacionados

Sismo hoy

Santander

Bucaramanga

UNGRD

Emergencias

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad