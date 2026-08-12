Volvió a temblar en Santander: cuatro sismos en las últimas horas

En Santander se volvió a registrar un movimiento telúrico durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto. De acuerdo con el boletín actualizado, el sismo ocurrió a las 4:19 de la mañana, tuvo una magnitud de 3,3 y su epicentro fue localizado en el municipio de Los Santos.

El evento sísmico presentó una profundidad de 144 kilómetros. Hasta el momento no se reportan afectaciones, daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de este movimiento.

Un sismo de magnitud 3,3 fue reportado este miércoles 12 de agosto a las 4:19 a.m., con epicentro en Los Santos, Santander. De acuerdo con el boletín actualizado, el movimiento tuvo una profundidad de 144 kilómetros. Hasta el momento no se reportan afectaciones #MañanasBlu pic.twitter.com/pvVXNBfQjq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2026

Este sería el cuarto sismo registrado en las últimas horas en Santander, situación que mantiene la atención de los organismos de emergencia y de la comunidad, especialmente en una zona reconocida por su frecuente actividad sísmica.

Los movimientos fueron percibidos levemente en sectores de Bucaramanga y su área metropolitana, además de Barrancabermeja y otros municipios del oriente del país. La profundidad de los eventos hizo que, aunque fueran sentidos por algunos habitantes, su impacto en superficie fuera limitado.



Tres temblores sacudieron Santander en menos de 24 horas; no hay afectaciones #VocesySonidos https://t.co/d6kOm7XSXQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2026

Santander es una de las zonas del país con mayor actividad sísmica, particularmente el sector de Los Santos, conocido por concentrar una importante cantidad de movimientos telúricos debido a las condiciones geológicas de la región.

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Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la comunidad conservar la calma y reportar cualquier situación que pueda estar relacionada con los movimientos de tierra. Recomendaron a la ciudadanía estar atentos únicamente a los reportes oficiales.