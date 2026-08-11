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Familia Santo Domingo y Valorem impulsan respuesta humanitaria por el terremoto

Las contribuciones serán canalizadas a través de la Fundación Santo Domingo, que trabajará en coordinación con la oficina de la Primera Dama,para que las ayudas lleguen de manera oportuna y efectiva a las zonas y personas que más las requieren.

Terremoto en Colombia.jpg
Terremoto en Colombia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Ante la emergencia que vive Colombia, la familia Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas expresan su solidaridad con las familias y comunidades que hoy enfrentan el dolor de sus pérdidas y profundas dificultades.

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Las contribuciones serán canalizadas a través de la Fundación Santo Domingo, que trabajará en coordinación con la oficina de la Primera Dama, las autoridades y las organizaciones que atienden la emergencia, para que las ayudas lleguen de manera oportuna y efectiva a las zonas y personas que más las requieren.

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Asimismo, se está avanzando en la habilitación de mecanismos de acopio de las ayudas y canales de donación, con el propósito de facilitar que más personas puedan sumarse a este esfuerzo de país.

Hoy Colombia nos necesita unidos. Reafirmamos nuestro compromiso y confiamos en que el sector empresarial y fundacional acompañará a quienes atraviesan esta difícil situación. Toda ayuda cuenta y juntos podemos marcar la diferencia.

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