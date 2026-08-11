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Avanzan labores de rescate por devastador terremoto: Mañanas Blu, martes 11 de agosto 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 6 de agosto de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 10 de agosto de 2026:

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  • La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló sobre la situación en el departamento tras el terremoto y entregó un nuevo balance de víctimas y personas afectadas. También se refirió a las réplicas que se han presentado y a las labores de búsqueda que continúan en la región.
  • El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la declaratoria de situación de desastre nacional por los efectos del terremoto y explicó las medidas adoptadas por el Gobierno para agilizar recursos y reforzar las labores de atención, búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas.
  • Los organismos de socorro continuaron las labores de búsqueda de personas atrapadas y desaparecidas en Risaralda, Chocó, Caldas y otras regiones afectadas, mientras avanzaba la evaluación de edificios colapsados y daños en infraestructura.
  • Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, aseguró que parte del paquete de financiación de 9.000 millones de dólares anunciado para Colombia podría destinarse a la reconstrucción de las regiones afectadas. El organismo también anunció una donación de 500.000 dólares para atender la emergencia.
  • Jaime Ruiz, uno de los artífices del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, después del terremoto de 1999, explicó cómo funcionó ese modelo y analizó la posibilidad de implementar un mecanismo similar para la reconstrucción de las zonas afectadas por el actual terremoto.
  • El Gobierno y las autoridades locales avanzaron en la evaluación de los daños y en la definición de un plan de reconstrucción, mientras diferentes entidades nacionales e internacionales anunciaron recursos y apoyo para recuperar viviendas, hospitales, colegios y otra infraestructura afectada.

Escuche el programa completo aquí:

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