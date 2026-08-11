Avanzan labores de rescate por devastador terremoto: Mañanas Blu, martes 11 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 10 de agosto de 2026:

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba , habló sobre la situación en el departamento tras el terremoto y entregó un nuevo balance de víctimas y personas afectadas . También se refirió a las réplicas que se han presentado y a las labores de búsqueda que continúan en la región.

, habló sobre la situación en el departamento tras el terremoto y entregó un . También se refirió a las réplicas que se han presentado y a las labores de búsqueda que continúan en la región. El ministro del Interior, Rodrigo Lara , confirmó la declaratoria de situación de desastre nacional por los efectos del terremoto y explicó las medidas adoptadas por el Gobierno para agilizar recursos y reforzar las labores de atención, búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas.

, confirmó la por los efectos del terremoto y explicó las medidas adoptadas por el Gobierno para agilizar recursos y reforzar las labores de atención, búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas. Los organismos de socorro continuaron las labores de búsqueda de personas atrapadas y desaparecidas en Risaralda, Chocó, Caldas y otras regiones afectadas, mientras avanzaba la evaluación de edificios colapsados y daños en infraestructura.

de personas atrapadas y desaparecidas en Risaralda, Chocó, Caldas y otras regiones afectadas, mientras avanzaba la evaluación de edificios colapsados y daños en infraestructura. Sergio Díaz-Granados , presidente ejecutivo de CAF, aseguró que parte del paquete de financiación de 9.000 millones de dólares anunciado para Colombia podría destinarse a la reconstrucción de las regiones afectadas. El organismo también anunció una donación de 500.000 dólares para atender la emergencia.

, presidente ejecutivo de CAF, aseguró que parte del paquete de financiación de anunciado para Colombia podría destinarse a la reconstrucción de las regiones afectadas. El organismo también anunció una para atender la emergencia. Jaime Ruiz , uno de los artífices del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, después del terremoto de 1999, explicó cómo funcionó ese modelo y analizó la posibilidad de implementar un mecanismo similar para la reconstrucción de las zonas afectadas por el actual terremoto.

, uno de los artífices del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, después del terremoto de 1999, explicó para la reconstrucción de las zonas afectadas por el actual terremoto. El Gobierno y las autoridades locales avanzaron en la evaluación de los daños y en la definición de un plan de reconstrucción, mientras diferentes entidades nacionales e internacionales anunciaron recursos y apoyo para recuperar viviendas, hospitales, colegios y otra infraestructura afectada.

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