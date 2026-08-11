Mininterior Rodrigo Lara asegura que situación por terremoto en Colombia es de desastre nacional

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Gobierno nacional ha decretado formalmente la situación de desastre nacional en el país para hacer frente a la crisis desatada por el devastador terremoto en el Eje Cafetero.

Esta figura legal, según explicó el alto funcionario, es fundamental frente a otras alternativas jurídicas debido a que "le permite al gobierno traslado inmediato de recursos" para la atención inmediata de la emergencia.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

Víctimas y graves daños estructurales en Risaralda

El ministro Lara, quien fue designado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para coordinar la atención humanitaria inmediata en Risaralda, entregó un balance preocupante sobre el saldo de la tragedia hasta la noche anterior.

"El reporte de ayer era básicamente de 100 fallecidos aproximadamente en su mayoría en la zona metropolitana de Pereira dos Quebradas, es decir, 98 personas fallecieron hasta noche en Pereira de Dos Quebradas y solo se tenía el reporte de tres fallecidos en el departamento".



A la trágica cifra de muertes se suma la angustiosa búsqueda de sobrevivientes entre las ruinas: "Hasta noche se sabía de 57 personas atrapadas bajo los escombros y básicamente se habla de 80 edificaciones colapsadas"

No obstante, el ministro destacó una circunstancia que evitó una tragedia escolar mayor, dado que el sismo ocurrió un día feriado antes del inicio de clases: "De alguna manera fue al que el terremoto ocurriera a las 7:30 y que ocurriera en el día de ayer, un día antes de que empezaran los colegios, dado que hay 60 colegios afectados... eso permitió que se salvaran muchas vidas".

Terremoto en Colombia Foto: AFP

Publicidad

Despliegue operativo y articulación humanitaria. Para hacer frente a la catástrofe, se ha dispuesto un contingente de más de 300 rescatistas en los puntos críticos de colapso, compuesto por bomberos, personal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dos pelotones especializados del Ejército y más de 57 efectivos de la Policía.

Lara confirmó también la llegada de un grupo especializado USAR de Rionegro (Antioquia) y el arribo de 45 rescatistas adicionales de Bogotá equipados con guías caninos. Paralelamente, la Fuerza Aérea Colombiana transporta un hospital de campaña de 27 toneladas con su propia planta eléctrica.

En materia de logística, se prioriza el envío de carpas, cobijas y un vehículo refrigerado de tipo "termoquín" para mitigar la saturación de la morgue local. El sector privado, articulado por la primera dama Ana Lucía Pineda, la esposa del vicepresidente y la esposa del ministro Lara, prevé el envío de más de 60 toneladas de alimentos.

Publicidad

Además, la primera dama gestiona soluciones energéticas de urgencia: "traer una planta de energía para el hospital más grande que es el hospital Santa Mónica, ayudarnos a conseguir carrotanques con combustible para mantener funcionando la red hospitalaria privada".

Rescate de atrapados en Colombia tras terremoto AFP

Restablecimiento de servicios y parálisis en aeropuertos La afectación de los servicios públicos y la infraestructura de transporte es otro de los frentes críticos. Según el ministro, el suministro eléctrico en Pereira ya se restableció en un 70% gracias a la gestión del alcalde Mauricio Salazar, permitiendo que el agua potable funcione con normalidad en gran parte del municipio.

Escuche aquí la entrevista: