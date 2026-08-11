Socorristas y voluntarios en Colombia remueven escombros con las manos en una carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes del terremoto más fuerte de la última década que dejó hasta ahora 132 muertos, 483 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas en las calles mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños.

En medio de la inmensa tragedia ocasionada por el reciente sismo, la esperanza de hallar sobrevivientes se mantiene encendida en las calles de Pereira, la capital de Risaralda.

Las labores de rescate se concentran con urgencia en la calle 21, entre las carreras séptima y octava, donde se han comenzado a escuchar voces provenientes de debajo de los escombros de una edificación que colapsó en el día de ayer a causa del terremoto.



Los organismos de socorro enfocan sus esfuerzos en un ciudadano que responde al nombre de Humberto, con quien intentan establecer y mantener una comunicación constante para verificar su estado de salud.

#Nación Escuchan voces bajo los escombros tras terremoto: sigue la desesperada búsqueda en Pereira https://t.co/EUz5do1dUp pic.twitter.com/yldtFe9e4W — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 11, 2026

Paramédicos de la Cruz Roja lideran este angustioso llamado en el sitio, gritando su nombre y logrando percibir algunas respuestas desde el fondo de las ruinas. Debido a la extrema delicadeza de la situación, los rescatistas han solicitado formalmente que todos los civiles y los medios de comunicación se retiren del lugar con el fin de despejar el perímetro y asegurar el silencio total que se necesita para escuchar las señales de la víctima y proceder con su rescate seguro.

Publicidad

Pereira a oscuras y con severas restricciones de suministro

La situación general en la capital del departamento de Risaralda es sumamente compleja conforme avanzan las horas. En la actualidad, la ciudad permanece sin servicio de energía eléctrica, el cual todavía no ha sido restablecido.

Paralelamente, se registra una crítica restricción en el abastecimiento de combustible, ya que las estaciones de servicio no están vendiendo en casi ninguna zona.

Las únicas excepciones operativas se encuentran en el sector de Cerritos y en algunos puntos de la avenida 30 de agosto, donde se han impuesto topes máximos de venta regulada: hasta 50.000 pesos para vehículos y un límite de 20.000 pesos para motocicletas.

Fotografía que muestra vehículos afectados luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira. efe

Publicidad

La gravedad de los daños estructurales es evidente en la avenida 30 de agosto, una vía donde se puede apreciar el colapso de uno o dos edificios por cada cuadra.

Seis aeropuertos sufrieron problemas en su infraestructura y quedaron sin operación para vuelos comerciales, precisó el mandatario.

El epicentro se registró cerca de San José del Palmar, en Chocó, una región pobre que por el momento informó de 13 muertos, mientras avanzan las labores de rescate.

Escuche aquí el informe: