¿Cuántas réplicas ha habido tras el terremoto de 7,4 en Colombia? SGC revela el número

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes continúa siendo monitoreado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que informó el número de movimientos registrados posteriormente en la zona donde ocurrió el evento principal.

De acuerdo con la entidad, hasta las 6:30 de la tarde se habían registrado 47 réplicas después del terremoto, aunque advirtió que estos movimientos pueden continuar durante los próximos días, semanas o incluso meses.

La cifra corresponde al seguimiento realizado por la Red Sismológica Nacional, mediante la cual el SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en el territorio colombiano.

¿Cuál fue la réplica más fuerte después del terremoto?

Según el Servicio Geológico Colombiano, entre las 47 réplicas identificadas hasta ese momento, la de mayor magnitud alcanzó 4,8. La entidad explicó que esta magnitud es considerablemente menor frente al sismo principal, que alcanzó 7,4.



Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y se presentan en la misma región. Estos fenómenos hacen parte del proceso mediante el cual las zonas cercanas a la ruptura del sismo van liberando energía y alcanzando nuevamente un estado de equilibrio.

Por esta razón, el hecho de que continúen registrándose movimientos después de un terremoto de gran magnitud no significa necesariamente que vaya a ocurrir otro sismo de igual intensidad.

Terremoto en Colombia // Foto: AFP

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¿Cuánto tiempo pueden durar las réplicas?

El SGC explicó que no existe un periodo fijo para la aparición de las réplicas. Dependiendo de las características del terremoto y de la zona donde ocurrió, pueden registrarse durante días, semanas o incluso meses.

La cantidad y magnitud de estos movimientos tampoco pueden establecerse previamente.

En ese sentido, la entidad reiteró que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo, dónde tendrá lugar o cuál será su magnitud.

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Esto también aplica para las réplicas. Por lo tanto, los mensajes que circulan en redes sociales anunciando una hora específica o una determinada magnitud para un próximo movimiento no cuentan con respaldo científico.

¿Por qué hay tantas réplicas después del terremoto?

Las réplicas están relacionadas con el proceso de liberación y redistribución de energía que ocurre después de un terremoto. Tras la ruptura que genera el sismo principal, las zonas cercanas pueden continuar ajustándose, lo que produce nuevos movimientos de menor magnitud.

En el caso del terremoto de 7,4 registrado en Colombia, el SGC mantiene el seguimiento de esta actividad para identificar los movimientos que se presenten posteriormente y establecer sus características.

La entidad cuenta con una Red Sismológica Nacional integrada por más de 200 estaciones distribuidas por el país, que permiten monitorear la actividad sísmica las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Terremoto en Colombia (Cali) // Foto: AFP

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es considerado un territorio con una alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe.

Según el SGC, en el país se registran en promedio alrededor de 2.500 sismos al mes, aunque la mayoría tienen magnitudes tan bajas o ocurren a profundidades que no son percibidos por la población.

La entidad también aclaró que no significa que actualmente estén ocurriendo más terremotos que antes. El aumento en la percepción sobre estos fenómenos está relacionado, entre otros factores, con la existencia de más estaciones de monitoreo y herramientas que permiten detectar y divulgar los movimientos sísmicos.