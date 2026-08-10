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Periodista de Noticias Caracol abrazó al alcalde de Pereira, quien lloró al dar cifras del terremoto

El mandatario rompió en llanto al dar las cifras de damnificado en la capital del Eje, al mostrarse afectado por la díficil situación en toda la ciudad.

Periodista y alcalde de Pereira.jpg
Periodista y alcalde de Pereira //
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El fuerte terremoto de este lunes, 10 de agosto, dejó fuertes afectaciones en Pereira, ciudad cercana al epicentro de San José del Palmar en el departamento del Chocó. La cifra aumenta con el paso de las horas y la preocupación crece en la población.

En medio del cubrimiento que ha hecho Noticias Caracol por esta emergencia, el corresponsal Freddy Gómez ha vivido esto mucho más de cerca, no solo por encontrarse en la ciudad, sino por ser pereirano y toda su familia también, quien también deberá hacer lo que hacen cientos de ciudadanos: buscar agua, buscar refugio y muchas cosas más.

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Pero en medio del extenso reportaje que ha tenido en Pereira, Gómez dejó una imagen que se viralizó rápidamente en el momento en que entrevistó al alcalde Mauricio Salazar, quien rompió en llanto al dar la cifras de afectados en la ciudad por este terremoto.

“Es una tragedia para toda la ciudad. Para miles de familias. Por supuesto, necesitamos el apoyo del Gobierno y ahora necesitamos la reconstrucción de la ciudad, por necesitamos al Gobierno. Sigo con la fe puesta en Dios para trabajar por Pereira. Muy duro”, dijo el mandatario en medio de lágrimas.

Ahí, el periodista no aguantó y salió de su rol para poder abrazarlo para mostrarle que tampoco está solo en este difícil momento que atraviesa al frente de esta emergencia en la capital de Risaralda. Una imagen que le ha dado la vuelta a todo el país.

Más de 50 muertos ha dejado el terremoto en la ciudad y continúan las labores de rescate en diferentes puntos. Además, se contabilizan 34 estructuras colapsadas, 24 con daños parciales y 4 incendios estructurales, demostrando que, junto a Cali y Quibdó, ha sido de las zonas más afectadas en todo el país por este fuerte terremoto de 7.4 que tuvo como epicentro el Chocó.

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